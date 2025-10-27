Челябинцы прошагали три километра в городском бору в День ходьбы

Они присоединились к всероссийской акции, а хедлайнером мероприятия стал призер чемпионатов мира и Европы Василий Мизинов

Челябинская область присоединилась к Всероссийскому дню ходьбы: профессиональные спортсмены наряду со всеми желающими прошагали три километра в городском бору. А еще зарядились энергией на зарядке от призера чемпионатов мира и Европы Василия Мизинова, попробовали теплые угощения от партнеров мероприятия, а на финише поделились друг с другом мнением, как нужно правильно ходить. Рассказываем, как жители города за ЗОЖ «топили».

Челябинская область по уже сложившейся традиции поддержала общероссийский День ходьбы. 25 октября в Челябинском городском бору собрались все, кто заранее подал заявку на участие в этом спортивном празднике.

В этом году участникам повезло с погодой: светило солнце, что сразу же подняло всем настроение и придало сил собравшимся поклонникам ходьбы.

Но прежде чем отправиться в путь, участники получили напутственные слова от организаторов. С главной сцены к ним обратились и. о. заместителя министра спорта Челябинской области Виталий Якушев и руководитель региональной Дирекции спортивных мероприятий Елена Еремеева.

«Сегодня у нас нет проигравших! Все те, кто пришел сюда, — уже победители! Приятно видеть, что много людей сюда пришли семьями — с родителями и детьми, бабушками и дедушками. Вы все большие молодцы! Желаю вам получить заряд бодрости и хорошего настроения», — обратилась к участникам Елена Еремеева.

Она же вместе с Виталием Якушевым вручила знаки отличия комплекса ГТО. Так, среди награжденных оказалась Евангелина Коростелева. Она вообще-то прыгает в высоту, но любит и другие дисциплины легкой атлетики. Поэтому без проблем выполнила нормативы комплекса на золотой знак отличия. Разве что силовые испытания показались ей сложными.

Перед началом мероприятия провел для всех участников зарядку Василий Мизинов. Титулованный спортсмен, как никто другой, знает, как важно размять мышцы перед тем, как отправиться в трехкилометровый путь.

«День ходьбы — это профессиональный для меня праздник. Классно, когда рядом находится много единомышленников. В такой день здорово прошагать символическую дистанцию с людьми, которые разделяют твое увлечение», — отметил Василий Мизинов.

Разумеется, он и выиграл спортивный заход среди мужчин. Результат для него был не так важен. Главным было поддержать всероссийскую акцию и получить хорошее настроение. Такая же цель была и у Марата Муллагалиева из Миасса. Он вообще уникальный атлет — занимается 27 видами спорта, по 10 из них имеет различные разряды.

День ходьбы — 2025 в Челябинске. Победители и призеры соревнований. Спортивная ходьба:

Мужчины

1. Василий Мизинов.

2. Дмитрий Уразманов.

3. Арсений Васильченко.

Женщины

1. Арина Аминева.

2. Таисия Карабашева.

3. Валерия Жедяева.

«Полиатлон, лыжи, бег, триатлон, плавание, велоспорт… Я вообще очень люблю спорт во всех его проявлениях. Стараюсь не пропускать все спортивно-массовые мероприятия в нашем регионе. Люблю пробовать что-то новое для себя. Вот, планирую освоить в ближайшее время стрельбу из лука», — отметил Марат Муллагалиев.

Организаторы провели для всех желающих еще два захода — по скандинавской (северной) и оздоровительной ходьбе. Причем дистанция составила все те же 3000 метров.

День ходьбы — 2025 в Челябинске. Победители и призеры соревнований:

Скандинавская ходьба

1. Татьяна Чикановская.

2. Галина Бодрякова.

3. Александр Чикановский.

Оздоровительная ходьба

1. Макар Бетигэйнер

2. Максим Фадеев

3. Елена Бердникова

По окончании мероприятия состоялась церемония награждения. Победители и призеры получили грамоты от регионального Минспорта. Организатором состязаний выступили Минспорт Челябинской области и региональная Дирекция спортивных мероприятий.