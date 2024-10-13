Челябинцы почтили память южноуральских священномучеников

В регионе отмечают Собор святых Челябинской митрополии

Сегодня, 13 октября, в Челябинске в кафедральном соборе Рождества Христова отметили Собор святых Челябинской митрополии. Верующие почтили память южноуральских священномучеников, а также прикоснулись к чудотворной иконе «Неупиваемая чаша», которая прибыла в храм накануне. Наш фотокорреспондент тоже побывала в храме и привезла красивый фоторепортаж.

В этом году отмечать Собор начали с 9 октября. Первое богослужение, которое возглавил митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, прошло в Каслях. Этот город был выбран неслучайно: именно в Каслях летом 1918 года были расстреляны входящие в Собор священномученики Александр Миропольский, Петр Беляев и Петр Смородинцев.

Основное празднование прошло сегодня в Христорождественском кафедральном соборе в Челябинске. Архиерейскую литургию также возглавил митрополит Викентий.

На праздник в храм собрались сотни верующих.

К празднику в Христорождественский собор доставили чудотворную икону Божией Матери «Неупиваемая чаша». Верующие молились перед ней и, конечно, прикасались к образу, прося о чем-то личном.

Напомним, в Собор святых Челябинской митрополии включены шестеро священномучеников и мученица Параскева Кочнева. Все они пострадали из-за своей веры в 1918—1939 годах. Возглавляет Собор священномученик Петр, митрополит Крутицкий. День празднования собора привязан ко дню его памяти – священномученик был расстрелян 10 октября. Традиционно Собор празднуется в воскресенье, следующее после 10 октября, либо в сам день памяти святого, если он совпадает с воскресеньем.