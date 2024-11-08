Челябинцы почтили память сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей

В мероприятии приняли участие действующие стражи порядка и семьи, в чей дом пришла трагедия

В начале ноября, 8‑го числа, в России чтят память сотрудников внутренних дел, погибших на боевом посту. Сегодня челябинцы возложили венки и цветы к мемориалу «Солдатам правопорядка». На месте работал наш фотокорреспондент.

Традицию отдавать дань памяти сотрудникам силовых ведомств, погибшим при выполнении служебных обязанностей, в Челябинской области поддерживают уже 19 лет. Родственники, друзья, боевые товарищи приходят к мемориалам, чтобы принести цветы и еще раз сказать спасибо тем, кто сохраняет спокойствие и порядок.

В этом году участие в возложении цветов также приняли митрополит Челябинский и Миасский Алексий и муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев. Кроме того, на церемонии побывал заместитель губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин.

«Служба в правоохранительных органах требует не только мужества и решительности, но и высокого профессионализма, выдержки и самоотдачи. Ведь цена этой работы — жизнь и безопасность людей. Каждый день солдаты правопорядка, выполняя свой профессиональный долг, рискуют собой», — отметил Алексей Фартыгин.

Также вице-губернатор подчеркнул, что южноуральцы не только защищают мир и спокойствие жителей области, но и помогают восстанавливать порядок в новых, исторических регионах нашей страны.