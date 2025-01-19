Челябинцы отметили Крещение Господня в Христорождественском соборе

На службу пришли сотни верующих

Сегодня, 19 января, православные христиане отмечают Крещение Господне. В кафедральном соборе Рождества Христова в Челябинске утром прошла праздничная литургия, которую посетили сотни верующих, передает ИА «Первое областное».

Крещение — светлый церковный праздник, поэтому священнослужители облачились в белые ризы.

Торжественную службу возглавил митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Он тоже в белом.

Верующие внимательно слушают молитвы, крестятся и ставят свечи, молясь о чем-то своем.

После службы митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил чин освящения воды. Кроме того, все желающие могли взять уже разлитую в бутылки освященную воду.

Ранее мы подробно рассказывали о празднике и развенчали популярные мифы.

Тем временем, очередь к купелям в Челябинске не оскудевает. Участие в купаниях приняли уже почти 4 тысячи человек.

Материал создан ИА «Первое областное»