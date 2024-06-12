Челябинцы отметили День России в парках культуры и отдыха

На открытых сценах блистали южноуральские артисты, занятие нашлось для всех от мала до велика

День России широко отпраздновали в челябинских парках. В каждом для жителей и гостей города всех возрастов были подготовлены праздничные концерты и всевозможные активности.

Так, в горсаду им.А.С.Пушкина выступили артисты Челябинской централизованной клубной системы: вокальной студии «Вдохновение», ансамбля «Заря» и другие. Юных гостей развлекали аниматоры.

В Саду Победы блистали Образцовая студия эстрадного вокала «Тутти», ансамбль народной песни «Медовый спас». А вне сцены особую атмосферу создавали любимые персонажи отечественных мультфильмов.

В парке «Металлург» им. О.И.Тищенко прошли мастер-классы по изготовлению патриотичных сувениров.

Пожалуй, самый масштабный из праздников, воспевающих величие России, развернулся в ЦПКиО им. Ю.А.Гагарина.

Предварял выступления артистов — в том числе музыкально-пластического театра «Аккорд» и cover-группы «Знакомые» — яркий пролог, во время которого гости увидели гигантский флаг России — одного из главных символов страны.

Вне сцены также организаторы подготовили яркие активности. Для самых творческих гостей прошел мастер-класс по линогравюре.

Также гостей парка развлекали ходулисты с флагами России, к которым выстраивались очереди из желающих сфотографироваться.

Генеральным информационным партнером Дня России в челябинских парках стал медиахолдинг ОТВ. И символ телеканала, верблюжонок ОТВин, стал еще одним желанным персонажем для семейных фотоальбомов жителей города.