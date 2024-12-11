Челябинцы объединили 30 городов России в танго‑марафоне

Рассказываем, почему этот танец считается самым доступным и как может спасти от развода

Любители танго из Челябинска организовали марафон аргентинского танца в Санкт-Петербурге. 49 часов танцоры из 30 городов России вышагивали на паркете, излучая страсть, энергию и эмоции. Почему именно из Челябинска продвигается культура танго в другие города, легко ли научиться танцевать под «Утомленные солнцем» или «Целуй меня крепче» — в материале информагентства «Первое областное». Мы также выяснили, почему танго считается одним из лучших способов профилактики разводов для семейных пар.

Сегодня, 11 декабря, во всем мире отмечается День танго. И к этой дате любители и профессионалы танца из Челябинска приурочили крупнейший в России танго-марафон, который прошел в Санкт-Петербурге.





На 18-м этаже одного из отелей Северной столицы 170 человек из 30 городов России устроили бал в аргентинском стиле. Танцоры приехали за сотни и даже тысячи километров, чтобы несколько часов подряд протанцевать под зажигающие или, наоборот, лиричные мотивы.





Челябинка Наталья Голявинская — идейный вдохновитель танго-марафона. Почти 15 лет назад она впервые встала в пару на паркете и уже не смогла жить без танца. Через 10 лет Наталья распрощалась с профессией преподавателя философии и открыла школу танго.





Редакции ИА «Первое областное» Наталья рассказала, почему в Челябинске танго так популярно.

«В Челябинске танго появилось 26 лет назад, сегодня в городе работают пять школ. Аудитория их — от 18 и до 85 лет. Костяк танцующих уже много лет — человек двести. И это вполне солидное число для города-миллионника. У нас очень любят танго, даже в годы Великой Отечественной войны для заводчан устраивали вечера в парке ЧТЗ, чтобы люди могли разгрузиться морально. Сегодня культура танго на Южном Урале достигла такого уровня, что мы каждые два месяца проводим милонги (вечеринки с танцами. — Прим. авт.) в семи городах Урало-Сибирского округа. Милонги в Челябинске проходят несколько раз в неделю», — поясняет она.

Оказывается, научиться танцевать несложно. Недаром танго называют социальным, то есть доступным, танцем.





«Самое важное — здесь нет сложных движений. В танго основа — шаг. Шаг вперед, назад, в сторону и поворот. Если эти три шага доступны человеку — он научится», — поясняет Наталья.

Она подчеркивает: мотивы, которые побуждают человека прийти на танцы, самые разные. Кто-то хочет избавиться от одиночества и ищет новые знакомства, кто-то — даже пару. Многие хотят получить от танца новые эмоции, энергию. Есть и такие, кто избавляется в танце от собственных комплексов, зажимов, замкнутости. Эти факторы и заставляют людей собираться вечерами на милонги и даже пересекать регионы, моря и горы, чтобы закружиться в танго-марафоне.





«Вы знаете, танго ведь развивает правое и левое полушария мозга. Меня даже недавно приглашали на конференцию неврологов, и мы обсуждали, как восстанавливаются в танце после инсульта», — добавляет Наталья.





Кстати, женщина считает, что танго — неплохая терапия для семейных пар:

«Часто приходят уже состоявшиеся пары. Кто-то — просто скрасить досуг, разнообразить времяпрепровождение. И вы знаете, супруги абсолютно другими становятся. Во-первых, танец расставляет по местам их социальные роли. В танго ведет мужчина, и если в семье главенствует женщина, то именно в танце муж получает возможность быть главой. А женщина становится ведомой, идет за мужем. И потом — это лучшая профилактика измен. Я серьезно. Они же не все время танцуют только друг с другом. Они разбегаются в танце. И вот он потанцевал и снова вернулся к жене. Никуда уже бежать „налево“ не надо»…