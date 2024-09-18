В ночь на 18 сентября наступило не только первое полнолуние этой осени, но и второе суперлуние в этом году. Луна оказалась намного ближе к Земле, чем обычно, из-за чего спутник нашей планеты казался особенно большим и ярким. А еще минувшей ночью можно было наблюдать частное лунное затмение. Жители Челябинской области поделились снимками в социальных сетях.
Суперлуние — это когда Луна находится на ближайшей к Земле точке своей орбиты и кажется примерно на 14% крупнее и на 30% ярче обычного.Фото: Александр Михайлов
Конечно, в это суперлуние Луна была не самой большой. Но интересно это явление было тем, что жители нашей планеты могли наблюдать частное лунное затмение.
Фото: Александр Михайлов
Полнолуние перед Днем осеннего равноденствия принято называть «Урожайной луной». Поскольку в этом году праздник выпадает на 22 сентября, а следующее полнолуние будет примерно через месяц, то этой луне вполне можно присвоить такое название.
Фото: Ольга Христофорова
Фото: Светлана Голдберг
Кстати, научно доказано, что ни полнолуние, ни суперлуние не влияют на физиологию человека или его сон.
Фото: Your Dream, vk.com
Следующие суперлуния можно будет увидеть 17 октября и 16 ноября.
Фото: Тимур Хабиров