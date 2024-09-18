Челябинцы наблюдали второе суперлуние года в ночь на 18 сентября

А еще это первое полнолуние осени

В ночь на 18 сентября наступило не только первое полнолуние этой осени, но и второе суперлуние в этом году. Луна оказалась намного ближе к Земле, чем обычно, из-за чего спутник нашей планеты казался особенно большим и ярким. А еще минувшей ночью можно было наблюдать частное лунное затмение. Жители Челябинской области поделились снимками в социальных сетях.

Суперлуние — это когда Луна находится на ближайшей к Земле точке своей орбиты и кажется примерно на 14% крупнее и на 30% ярче обычного.

Конечно, в это суперлуние Луна была не самой большой. Но интересно это явление было тем, что жители нашей планеты могли наблюдать частное лунное затмение.

Полнолуние перед Днем осеннего равноденствия принято называть «Урожайной луной». Поскольку в этом году праздник выпадает на 22 сентября, а следующее полнолуние будет примерно через месяц, то этой луне вполне можно присвоить такое название.

Кстати, научно доказано, что ни полнолуние, ни суперлуние не влияют на физиологию человека или его сон.

Следующие суперлуния можно будет увидеть 17 октября и 16 ноября.

Фото: Тимур Хабиров