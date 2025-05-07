Челябинцы могут разместить портреты своих героев на Стене Памяти

Почтить память победителей помогут волонтеры Победы

Сегодня Челябинск присоединился к Всероссийской акции «Стена Памяти», которая объединит сотни людей, хранящих память о великих подвигах своих родных, передает корреспондент ИА «Первое областное».

На специальном стенде, установленном в ТРК «Горки», жители могут разместить портреты своих героев — участников Великой Отечественной войны, ветеранов, тружеников тыла, а также участников специальной военной операции.

«Присоединиться к акции может любой желающий. Сегодня и завтра, до семи часов вечера, можно подойти к нашим волонтерам на площадке, они тут же на месте помогут распечатать фотографии родных и повесить снимки на Стену Памяти», — рассказала руководитель регионального штаба «Волонтеры Победы» по Челябинской области Екатерина Баймухаметова.

В День Победы, 9 мая, любой сможет прийти к Стене, чтобы почтить память победителей.