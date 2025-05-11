Челябинцев в День Победы угощали солдатской кашей

Полевая кухня развернулась на Театральной площади

В День Победы в Челябинске прошло не меньше сотни праздничных мероприятий во всех районах города. На Театральной площади у театра драмы, например, прошло сразу несколько мероприятий. Вспоминаем моменты празднования Великой Победы.

Одним из центральных событий стала выставка военной техники. Как взрослые, так и юные горожане и гости Челябинска могли не только посмотреть, какие автомобили были в годы Великой Отечественной войны, но и сфотографироваться внутри машины.

На Театральной площади также прошел праздничный концерт. В программе — песни военных лет.

Там же, на Театральной площади, развернули полевую кухню.

Попробовать солдатскую кашу могли все желающие.

Гостей праздника угощали также хлебом и чаем.

Узнаете себя на фото?

Напомним, всего в праздничных мероприятиях в День Победы приняли участие полмиллиона южноуральцев.