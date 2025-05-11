В День Победы в Челябинске прошло не меньше сотни праздничных мероприятий во всех районах города. На Театральной площади у театра драмы, например, прошло сразу несколько мероприятий. Вспоминаем моменты празднования Великой Победы.
Одним из центральных событий стала выставка военной техники. Как взрослые, так и юные горожане и гости Челябинска могли не только посмотреть, какие автомобили были в годы Великой Отечественной войны, но и сфотографироваться внутри машины.
На Театральной площади также прошел праздничный концерт. В программе — песни военных лет.
Там же, на Театральной площади, развернули полевую кухню.
Попробовать солдатскую кашу могли все желающие.
Гостей праздника угощали также хлебом и чаем.
Узнаете себя на фото?
Напомним, всего в праздничных мероприятиях в День Победы приняли участие полмиллиона южноуральцев.