Челябинцам показали первый в России кукольный спектакль «Зойкина квартира»

Постановку привезли артисты из Оренбурга

В Челябинск на обменные гастроли приехал Оренбургский театр кукол с тремя спектаклями для разных возрастов. Для детей и подростков подготовили «Сказку о царе Салтане» (6+) и «Того самого Мюнхгаузена» (12+). А вот для взрослых привезли Булгакова, которого так любят ставить в театрах в последние годы из-за его неугасающей актуальности даже спустя сто лет. О спектакле «Зойкина квартира» (16+) наш корреспондент поговорил с режиссером Вадимом Смирновым.

Стоит начать с того, что оренбургский спектакль — первая постановка «Зойкиной квартиры» в театре кукол. Долгое время произведение было запрещено (что неудивительно для книг Булгакова), поэтому обращаться к нему в театрах стали относительно недавно, в театрах кукол — тем более. В Оренбурге премьера состоялась в 2021 году, художником выступил Сергей Тараканов.

«Булгаков в своих произведениях настолько много смыслов закладывает, что можно копаться, рыться и искать очень долго. Тема, которая затрагивает личность и систему, то, как человек существует в этом обществе, в чем он свободен, в чем не свободен, как ему существовать в этом мире, мне кажется, была и будет очень актуальной. Каждый из нас выбирает какой-то определенный путь, в чем-то ошибается, от этого же и страдает. Все, что в театре берется, берется по актуальности. И хороший автор, в том числе Булгаков, будет современен всегда», — делится режиссер Вадим Смирнов.

Начало двадцатого века, НЭП, тотальное уплотнение домов. Зою Денисовну Пельц, живущую в квартире с шестью комнатами, ставят перед фактом: будут подселять соседей. Тогда женщина идет на хитрость: вписывает кузена, а остальные комнаты отдает под открытие швейного ателье. Вот только под покровом ночи мастерская превращается почти в публичный дом: манекенщицы позируют богатым гостям в откровенный нарядах, алкоголь льется рекой, опиумная лихорадка накрывает всех с головой.

Выглядит ли главная героиня отталкивающе? Ничуть. Зойка — пример человека, который просто хочет выжить в непривычном и изменчивом мире. Из аристократки стать швеей, из квартиры сделать публичный дом — все, лишь бы накопить денег и уехать от советской власти.

«В „Зойкиной квартире“ мы создали огромный дом, как наш социум, в котором у каждого есть своя ячейка: всех туда запихали, уплотнили. Прямо как и нас всех вгоняют в определенные рамки, а человек все пытается вырваться. Правда, иногда находит выход не очень хороший, как Зоя, которая от этого и пострадала», — подчеркивает режиссер.

Спектакль идеально передает всю специфику трагической буффонады. Вот зрители смеются над разговорами главных героев («У нее глаза некредитоспособные. По глазам всегда видно, есть у человека деньги или нет. Я по себе сужу»), а вот всех затягивает в пучину трагических случайностей. В конце концов в квартире происходит убийство, виновный китаец-наркоторговец сбегает с гувернанткой Зои, кузен главной героини исчезает с ее деньгами, а любовника арестовывают за якобы убийство. Что остается сказать Зое Пельц? «Прощай, прощай, моя квартира!»

Интересно, что в спектакле, в основном, представлен «живой план». Хоть в постановке и добивались синтеза кукол, манекенов, оживших декораций, но главная роль осталась за актерами — именно они проживают все шаги по дороге к бездне. Подобный ход челябинцы видели в прошлом году в постановке Вологодского театра кукол «Удачи, Марк!»

«Мы любим работать так, чтобы создавать синтез живого плана, кукол и предметов, которые существуют все вместе. Я считаю, что сейчас это вообще не камень преткновения, как раньше, когда спорили, сколько в театре кукол должно быть живого плана и кукол. Да сколько нужно для работы!» — отметил Вадим Смирнов.

Несмотря на уникальность и «первость», спектакль не был номинирован на «Золотую маску». По словам режиссера Вадима Смирнова, для театра награды и заслуги — не главное.

«Я не очень к этому всему (наградам — прим. ред.) отношусь. Мне приятнее, когда зрители и коллеги подходят и говорят свои слова, делятся впечатлениями. Мне кажется, именно это очень важно», — делится режиссер «Зойкиной квартиры».

Кстати, обменными гастролями Челябинский и Оренбургский театры кукол решили отпраздновать юбилеи — обоим в этом году исполнится 90 лет.





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