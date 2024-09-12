Челябинцам показали некогда утерянную оперу об Иване Грозном

Кровавого правителя представили любящим супругом

В Челябинске продолжается фестиваль мировых премьер музыкальных театров России. Третьей привезенной постановкой, показанной в театре оперы и балета, стала история Жоржа Бизе «Иван Грозный». Как проходил показ уникальной постановки — в нашем фоторепортаже.

Спектакль привез театр из Северной столицы «Санктъ-Петербургъ Опера». Несколько лет назад артисты театра загорелись идеей восстановить утерянную оперу французского композитора Жоржа Бизе. К 2022 году творческая команда провела колоссальную работу по поиску и реставрации нотного материала, а в декабре того же года смогла презентовать настоящую мировую премьеру — больше ни в одном театре планеты «Ивана Грозного» в полной версии не показывают.

Сюжет повествует о знакомстве жестокого правителя со второй женой, Марией Темрюковной, царской свадьбе, придворных кознях и, конечно, любви. Кажется, что гордая черкешенка не могла не зацепить царя, а он, молодой, статный и привлекательный, не мог не покорить сердце возлюбленной.

Жорж Бизе, кажется, и не претендовал на историческую точность. Он создал романтическую фантазию, где Иван IV — не сгорбленный старик, ненавидящий все и вся, а влюбленный молодой парень. Царица Мария здесь чистая и светлая душа, в отличие от некоторых исторических источников. Да и о первой жене Грозного, Анастасии, тут ни слова, хотя со дня ее смерти до сватовства к Темрюковне не прошло и месяца.

Смотреть русский сюжет на французском языке необычно, но это нисколько не мешает ее пониманию. Бизе своей историей пытался осмыслить своеобразие русского народа. А еще увидеть в жестоком правителе Иване Грозном простого человека, способного на любовь, нежность и преданность.