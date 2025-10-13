Челябинский саксофонист разъезжает по городу на бирюзовой «Волге»

Вы точно видели ее в городе

Мечтой многих людей в советское время была настоящая «Волга». Годы идут, но желание иметь классную машину до сих пор преследует каждого мальчика. Не все детские мечты у взрослых становятся явью. Но у челябинского саксофониста Константина Конюхова она исполнилась: на день рождения он подарил себе раритетный ГАЗ-24. Третий год бирюзовая машина колесит по улицам города — удивляет прохожих и настоящих ценителей.

Любовь к «Волгам» у Константина зародилась еще с детства, когда он впервые оказался за рулем 29‑й модели. Тогда сердце екнуло и случилась любовь. Раритетная 24‑ка стала уже восьмой «Волгой» в семье за все годы. И менять свою любимицу на современные модели Константин не хочет.

В этом году бирюзовой ГАЗ-24 исполняется сорок лет. И, наконец, она нашла своего заботливого владельца: саксофонист гоняет на ней ежедневно.

«У нас в семье еще не было такой старой машины. И мне захотелось сделать себе подарок на тридцатилетие. Решился быстро, нашел ее в Миассе. Поехал — купил»,

— делится Константин.

Три года назад машина обошлась музыканту примерно в 150 тысяч рублей. Тогда пришлось приложить немало усилий (и денег, конечно же), чтобы ее восстановить.

«Она была вся подкрашена кисточкой, на разных колесах и вообще серого цвета. На ней были вмятины, ржавчина. Когда я уже выехал за машиной, мне позвонил продавец и сказал, что в нее на парковке въехала „газель“. Ну я не расстроился. Приехал и все-таки забрал ее», — признается саксофонист.

Ремонтировать такой раритет почти никто не берется, «Волгу» боятся в автосервисах и отказываются от нее. Константин делает все сам и признается: только когда совсем не получается сделать своими руками, обращается в определенную мастерскую, где еще остались мастера, которые обслуживали машины, произведенные в СССР. Они помогают.

«„Волга“ выпускалась до 2008 года, с некоторыми модификациями. Найти на такой возрастной автомобиль запчасти в магазинах еще можно, но я зашел дальше и купил донора — более новую модель. Буду ставить от нее всю техническую часть, инжекторный двигатель, заднюю подвеску, кондиционер и переднюю шаровую подвеску с хорошими тормозами», — отмечает Константин.

Несмотря на внешнюю красоту, Константин признается: внутри предстоит еще много работы по замене узлов и агрегатов с другой машины. Но для «Волжанки» (так ее ласково называют в семье) музыканту совсем ничего не жалко. Она давно стала полноправной любимицей и верным другом.

У такого автомобиля есть и свои особенности. Например, музыку включить в ней не получится — родной радиоприемник настраивается только на УКВ‑станции, которых уже в современное время нет. Также, в зависимости от погоды, необходимо настраивать зажигание и карбюратор.

Разгоняется такой раритет для своих сорока лет неплохо: 90 км/ч для нее весьма комфортная скорость. Больше — не стоит.

«Она издает очень много звуков, и это прикольно. Ты погружаешься целиком в машину, едешь, наслаждаешься, слушаешь, как работают узлы и агрегаты автомобиля — как единый организм. В ней ты как будто бы попадаешь в прошлое: в восьмидесятые или девяностые годы», — спустя три года впечатления Константина не угасают.

Насладиться прошлым пытаются и прохожие. Оно и понятно: как можно пройти мимо такого яркого автомобиля? Ценители останавливаются, чтобы сфотографироваться; мужчины, особенно дедушки, смотрят и улыбаются (видимо ностальгируют). Кто-то даже предлагает запчасти. Константин рассказывает: машину берут в аренду для фотопроектов или вовсе зовут сниматься в клипах. Популярности ей не занимать!

«Цвет автомобиля выбрала жена. Я хотел оставить родной серый, но жена настояла, что нужен красивый, яркий, выделяющийся из общей массы автомобиль. Тогда она мне подсказала цвет „туркуаз“, мы нашли подходящий оттенок, и я поехал к колористу. После покраски я понял, насколько это красивый цвет: вечером она зеленая, на солнце голубая, утром бирюзовая. Такой насыщенный, интересный, глубокий цвет», — отмечает он.

Отдушиной для Константина стал не только редкий автомобиль, но и музыка. Золотистый саксофон — верный спутник Конюхова. Почти каждый день водитель берет его с собой — на репетиции своей группы «Знакомые», концерты и для души.