Челябинский победитель «Битвы шефов» рассказал, что приготовить на Новый год

Рецептами блюд к праздничному столу поделился Виталий Сурин

Новый год — не время для кухонного рабства. Чтобы провести праздник с гостями, а не у плиты, нужны продуманные и быстрые рецепты. Корреспондент ИА «Первое областное» узнал у победителя шоу «Битва шефов» Виталия Сурина, какие закуски можно приготовить. Основные критерии — быстро, дешево, со вкусом. Сохраняйте рецепты: в меню брускетты, фрукты в карамели и теплые салаты.

«Меня спрашивают: могу ли я шашлык на сто человек приготовить? А я отвечаю: конечно, могу. Один. На всю сотню. Это не сложно», — рассказывает Виталий Сурин.

Его путь в кулинарию начался в 12 лет, правда, продуктов для готовки тогда катастрофически не хватало. Креветки, например, Виталий впервые попробовал только в студенчестве. Зато теперь он легко справляется с любыми задачами: от шашлыка на сотню человек до четырехсот закусок и двух тысяч канапе. Чтобы было проще, шеф создал свою кейтеринговую компанию. А теперь они выезжают готовить даже в другие регионы. Совет гуру-кулинарии для новогоднего стола — готовить компоненты заранее.

«На самом деле, основное — это не что можно быстро приготовить, а что можно подготовить», — считает Виталий. Например, для брускетт можно за день обжарить мясо и креветки, они отлично хранятся. Этот принцип работает для большинства блюд.

Записываем: основа для брускетт. Нарезаем хлеб (багет или чиабатту) тонкими ломтиками толщиной 1,5-2 сантиметра. На каждый кусочек мажем 12 граммов творожного крема.

Брускетта с ростбифом и запеченным перцем

Ингредиенты (на 4-6 порций):

• Говяжья вырезка — 300 г

• Оливковое масло — 3 ст. л.

• Зерновая горчица — 1 ст. л.

• Соус Ворчестер — 1 ч. л.

• Чеснок — 1 зубчик

• Розмарин — 1 веточка

• Соль, перец по вкусу

• Красный болгарский перец — 1 шт.

• Готовая основа для брускет (4-6 шт.)

• Микрозелень или базилик для подачи

Готовим ростбиф. Вырезку обжариваем на раскаленной сковороде с двух сторон до золотисто-коричневого цвета, солим, перчим — по вкусу. А затем в духовку, разогретую до 180°C, и запекаем примерно 12–15 минут до внутренней температуры 50—55°C (средняя прожарка).

Смешиваем оливковое масло, горчицу, вустерский соус, давленый чеснок, розмарин, соль и перец. Нарезанное мясо грузим в маринад минимум на 2 часа (идеально — на сутки).

Целый перец запекаем в духовке или на огне до полностью черной кожицы. Кладем в миску и накрываем пленкой на 5–10 минут, затем чистим от кожицы и семян; режем кусочками.

На основу из хлеба с кремом кладем ломтики маринованного ростбифа, сверху — запеченный перец. Украшаем зернами горчицы и зеленью.

Брускетта с креветками и авокадо

Ингредиенты (на 4-6 порций):

• Крупные креветки (очищенные) — 12–16 шт.

• Чеснок — 1 зубчик

• Прованские травы, соль, перец

• Авокадо — 1 шт.

• Огурец (для сервировки) — по желанию

• Готовая основа для брускет (4-6 шт.)

• Зелень (базилик, укроп, микрозелень) для подачи

Креветки обжариваем на сильном огне 1–2 минуты с чесноком, солью, перцем и травами до готовности. Авокадо нарезаем дольками.





На основу из хлеба с кремом кладем по 2–3 креветки, дольку авокадо и тонкий ломтик огурца (по желанию, но так сочнее). Украшаем зеленью.

Что можно поменять в рецепте?

К ростбифу и запеченному перцу можно добавить жареные шампиньоны или картофель. Креветки и авокадо разбавить огурцом или лососем.

Чтобы легко собирать разные закуски, удобно использовать универсальную лимонно-горчичную заправку. Шеф делится рецептом.

«Вот, наверное, самый крутейший лайфхак, который можно сделать. Эта заправка идеально подходит для всего, где есть лист салата или свежие овощи», — говорит Виталий.

Смешиваем столовую ложку зерновой горчицы, лимонного сока, пол ложки сахара и щепотку соли. Тонкой струйкой вливаем 10-15 столовых ложек оливкового масла, постоянно взбивая, до состояния эмульсии. Готовую заправку можно хранить в холодильнике.

А теперь собираем изысканный салат-конструктор. Здесь главная основа — листовой салат (айсберг или рукола). К ним добавляем помидор черри и любой белок.

«То есть мы меняем ингредиенты, заправка у нас остается одна, основа одна — это листья салата. Этот лайфхак всегда работает», — заключает шеф.

Обновляем оливье и экспериментируем с салатами

Виталий советует не бояться экспериментировать с классикой. Например, в оливье вместо колбасы можно добавить копченую семгу или вяленую утку, а консервированный горошек заменить на замороженный.

«Если мы экспериментируем с копченостями, можно подсушить крошку бекона... когда ешь салат, это просто бомбические ощущения... это будет дополнительный вкус, который называется „умами“», — советует шеф.

Для фуршета отлично подойдет камамбер с клубникой или виноградом, хамон с грушей в карамели. А красную икру для экономии можно заменить икрой палтуса.

Что касается мяса, шеф предпочитает говядину.

«Для меня это беспроигрышный вариант. Она готовится очень быстро и можно заранее», — говорит он. Это может быть тартар из маринованной говядины.

Главный принцип праздничного стола от Виталия — легкость и эстетика.

«На мой взгляд, должна быть какая-то эстетика... несколько закусок стоит, все красиво... Как по мне, это лучше, чем чашки салатов».

Лучше сделать несколько изысканных закусок небольшими порциями, чем горы тяжелых блюд. Это лайфхак не только для экономии времени, но и места в животе.

