Челябинский оперный театр принял вокальную «корриду»

В праздничный вечер лучшие артисты театра выясняли, чей голос круче

Романсы и песни народов мира, знаменитые оперные арии и эстрада — все это звучало со сцены челябинской Оперы в честь прекрасных челябинских зрительниц. Уже третий год подряд на 8 Марта в театре проходит музыкальная дуэль. И если в прошлые годы «отношения выясняли» тенора и баритоны, а потом тенора и басы, то в этом году турнир был расширен до настоящей вокальной «корриды»: на сцену вышли команды и первых, и вторых, и третьих. Как это было — в фоторепортаже ИА «Первое областное».

В этот вечер зрительниц поздравляли и вновь покоряли тенора — Павел Чикановский и Алексей Пьянков, баритоны — Андрей Меркульев и Виталий Савельев и басы — Артур Садиков и Виктор Кириллов.

«Коррида» прошла в четыре тура: в первом прозвучали классические романсы, затем — песни народов мира, в третьем — знаменитые оперные арии, а в четвертом — эстрадные песни.

Первый и второй туры прошли под аккомпанемент рояля, третий и четвертый туры — в сопровождении оркестра.

Самый трепетный и обворожительный голос выбирали слушатели при помощи аплодисментов, силу которых замерял беспристрастный шумометр. И в этот раз ничьей не случилось: победила команда баритонов.

Хотя, конечно, все это просто формальность, потому что главное в этом музыкальном состязании — любовь, весна и счастье, которое нам дарят артисты поделилась мнением одна зрительниц, общественный деятель Ирина Текслер.

«Я благодарна нашему театру оперы и балета, который каждый год на 8 Марта устраивает такой замечательный праздник для всех женщин. Да, с одной стороны, это соревнование, но в то же время это наши лучшие, наши любимые исполнители. И конечно, мы благодарны за тот репертуар, который они подбирают и которому мы с удовольствием можем подпевать», — отметила она.

Почувствовать атмосферу вокальной феерии и краешком уха услышать, что происходило в этот вечер в челябинской опере, можно в телеграм-канале «Челябинск.Культура».