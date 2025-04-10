Челябинский космонавт Дмитрий Петелин рассказал о распорядке дня на орбите, талисманах и красоте Земли

И немного о выходе в открытый космос

В преддверии Дня космонавтики журналист ИА «Первое областное» побывала в ЮурГУ на встрече коллег с Героем РФ, летчиком-космонавтом и выпускником вуза Дмитрием Петелиным. И сегодня мы расскажем читателям о профессии, которая всегда покрыта манящей тайной для непосвященных и остается лишь несбыточной мечтой. А еще покажем инновационные разработки университета в области космонавтики.

Обычный день на орбите — это как?

Представьте: подъем в 7 утра и впереди 11 часов напряженной работы. Эксперименты, обслуживание станции, связь с Землей... Звучит утомительно, но Дмитрий Петелин говорит, что даже в таком плотном графике находилось место и для отдыха, и для личных дел. Вечера он проводил за просмотром фильмов и обработкой данных — космический «бизнес-ланч» и «домашнее задание» в одном флаконе!





«Обязательно два с половиной часа в день уделяем физкультуре. Каждый день. Организм в космосе работает по-другому, надо пробуждать сердце, отвыкшее от гравитации. Поэтому ежедневно беговая дорожка, велотренажер, эспандеры. А вот с гантельками в невесомости не получится позаниматься», — рассказал Дмитрий Петелин.

Даже в условиях замкнутого пространства станции космонавты находят способы поддерживать свои увлечения. Дмитрий Петелин упоминал о просмотре сериалов, что помогает отвлечься от работы и сохранить связь с привычной жизнью на Земле. Кто-то и на гитаре играет. Возможность прослушивания музыки, чтения книг и общения с близкими через видеосвязь — важные составляющие поддержания морального духа. Выбор развлечений зависит от личных предпочтений каждого космонавта, но все они направлены на поддержание психологического баланса в условиях изоляции.

Колонизация других планет — мечта или реальность?

Дмитрий уверен: это не просто мечта, а ближайшая реальность. У человечества есть все необходимые знания и стремление к освоению космоса. Звучит оптимистично, правда?

Возвращение домой — как будто с другой планеты...





Представьте: вы полгода жили в невесомости, а потом — внезапно! — земное притяжение. Дмитрий Петелин говорит, что первые дни после возвращения — это адаптация к гравитации, постепенное восстановление организма. Это как будто вы с другой планеты вернулись, и нужно время, чтобы снова привыкнуть к родной Земле.

Конечно, длительные космические миссии — это стресс.

«Для депрессии места нет, а понимание того, что ты буквально за час-полтора можешь облететь и осмотреть всю нашу красивую и притягательную планету, помогает бороться со стрессом. Патагония, огни Европы... Наблюдать за всем этим из космоса — никогда не надоест», — заверил космонавт.

А еще, по словам Дмитрия Петелина, выдержать экспедиции помогает юмор и поддержка коллег.

Талисманы — верные спутники в безвоздушном пространстве

Дмитрий взял с собой в космос не просто вещи, а талисманы. Фигурка Чебурашки в скафандре — забавно и символично. А еще в космосе побывала фигурка студента ЮУрГУ, уменьшенная копия того, что стоит на входе в университет.



НЛО? Или все-таки нет?

«Не встречал. Необычные световые явления были, но космические сюрпризы, как правило, легко объяснимы», — сказал космонавт.

Выход в открытый космос: незабываемые впечатления

Это, пожалуй, самое захватывающее событие в жизни любого космонавта. Дмитрий Петелин описывает первые минуты в открытом космосе как ощущение сна, нереальности происходящего. Бескрайний черный космос, усыпанная звездами бездна и вид Земли, голубой шар в черной пустоте, производят неизгладимое впечатление. Работа в открытом космосе сопряжена с риском, но ощущение свободы и единения с Вселенной, по словам космонавта, является чем-то поистине завораживающим.

«Момент абсолютного счастья, момент, когда ты понимаешь, насколько мала и одновременно велика наша планета, насколько хрупка и одновременно прекрасна жизнь. И в этот момент ты чувствуешь себя не просто человеком, а частью чего-то большего, чего-то вечного», — сказал космонавт.



Вместе с Дмитрием Петелиным мы отправляемся в лабораторию спортивной медицины ЮУрГУ. Здесь проходит психофизиологическая оценка спортсменов, методика применяется и у космонавтов. Аспирант проводит оценку тонуса и жесткости мышц. На другом аппарате проводится заключение по компонентному составу тела — костей, мышц, жира по участкам тела.

















Еще журналистам показали ракетный двигатель, созданный в университете.

«Этот демонстратор создан в ЮУрГУ совместно со специалистами предприятия „Внешние среды космического машиностроения“ (г. Нижняя Салда) при экспертном сопровождении Государственного ракетного центра имени Макеева. Проект реализован в рамках создания Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня при поддержке губернатора и правительства Челябинской области. В сентябре прошлого года успешно проведены испытания системы управления», — рассказал завкафедрой двигателей и летательных аппаратов Руслан Пешков.







А на кафедре «Пищевые и биотехнологии» показали, чем питаются космонавты. Один из продуктов — картофельное пюре с резистентным крахмалом. Этот крахмал не переваривается, работает как пищевое волокно, поглощает негативные элементы и способствует развитию полезной микрофлоры кишечника. Внешне и по способу приготовления оно не отличается от обычного пюре. Также разрабатываются порошки из уральских ягод (смородины, жимолости), из которых делают напитки.

























Еще один продукт — кисель на основе того же крахмала. Он популярен не только среди российских, но и американских космонавтов. Важным аспектом питания является компенсация белка. Для этого выделяют белки из масличных культур (гороховый изолят, тыквенный концентрат, конопляный).

«Считаю, что космос — это неотъемлемая часть будущего всего населения планеты Земля. И, конечно же, День космонавтики — мы должны принимать все меры в этом направлении, чтобы новые технологии вошли в нашу жизнь, стали доступны. Конечно же, мы должны сегодня делать всё, и космическое развитие, космические исследования очень важны для нашей страны и, конечно же, подготовка специалистов, которые будут развивать космос, путешествовать», — сказал ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер.