Челябинский кардиоцентр освоил подзарядку для сердца

Уже 22 человека получили оптимайзеры, которые заставляют сердце работать правильно

Еще пять человек стали обладателями оптимайзеров. Специальные устройства для модуляции сердечных сокращений установлены им в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске. Цена прибора — около 2 миллионов рублей, пациенты получают его бесплатно. Всего за три года в челябинском кардиоцентре имплантировали 22 таких гаджета, сообщает пресс-служба медучреждения.

Модулятор сердечной сократимости, или оптимайзер, нормализует обмен ионов в клетках кардиомиоцитов. Когда сердце самостоятельно с этой задачей не справляется, это приводит к развитию хронической сердечной недостаточности. Она может поражать пациентов вне зависимости от возраста и образа жизни. Риск фатального исхода в течение пяти лет после установления диагноза у таких больных очень высок.

Оптимайзер, как и кардиостимулятор, посылает электрические импульсы, но не вызывает сокращение сердца, а способствует увеличению самой сократимости сердечной мышцы, позволяет ей активнее прокачивать кровь по сосудам, снабжать все клетки необходимыми веществами и кислородом.

Чтобы установить электрод в сердце, хирургу нужно проделать ювелирную работу: попасть туда, куда надо, и не задеть то, что не надо.

Операция происходит под рентген-контролем малоинвазивно: через подключичную вену два электрода заводятся непосредственно в сердце. Сам аппарат устанавливается в плече под кожей. Все происходит под местной анестезией — пациент находится в сознании, а если в процессе установки появляются какие-то жалобы, они сразу купируются.

Иногда в ходе операции кардиохирургам приходится несколько раз менять позицию электрода, чтобы найти наилучшую и исключить болезненность. Это важно, поскольку появившееся и сохраняющееся напряжение может привести к усилению боли и ухудшить самочувствие пациента, и тогда толку от дорогостоящего устройства не будет, поясняет сердечно-сосудистый хирург КХО № 3 Василий Брюхов.

«Электроды устанавливаются обязательно в связке в радиусе одного сантиметра — сначала надо найти место для одного, а потом в допустимой области — для другого. Целевая область установки электродов — межжелудочковая перегородка. Сложность в том, что в процессе жизни структура перегородки меняется, нормальная живая ткань после перенесенных заболеваний превращается в фиброзную или рубцовую, которая никак не реагирует на импульсы и не видит всю работу сердца», — объясняет врач.

По словам врача-кардиолога отделения сложных нарушений ритма и электрокардиостимуляции (КХО № 3) Кардиоцентра Татьяны Стадник, оптимайзер Smart mini, имплантированный пациентам, представляет собой уже второе, современное поколение девайсов: благодаря гаджету у пациента восстанавливается механическая функция миоцитов, повышается фракция выброса левого желудочка, снижается функциональный класс хронической сердечной недостаточности, улучшается качество жизни, повышается устойчивость к физическим нагрузкам, выносливость.

«Имплантация оптимайзера позволяет исключить трансплантацию донорского сердца», — подчеркивает доктор.

После операции пациента выписывают уже на третий день, а затем за ним ведется динамический контроль — для коррекции терапии. Все пациенты через 3—6 месяцев отмечают улучшение своего состояния. Это подтверждают инструментальные методы исследования.

Среди пяти челябинцев, получивших оптимайзер, Сергей Горбунов. Он встал на учет год назад. Сначала лечили даже не сердце:

«До 46 лет я вообще не признавал, что со мной что-то не так. Купался в проруби, прыгал-бегал с внуками, не курю, почти не пью. Работал механиком производства, всю жизнь с машинами. За день мотаешься, прыгаешь с машины на машину, нагрузки высокие, а тут — тебе вдруг сил не хватает... Начиналось все вроде как с простуд, но без температуры. В легких появлялась жидкость, как будто пневмония, ее откачивали, она снова появлялась. Так было три раза. В больницах лежал. Потом встал на учет к кардиологу».

Оптимайзер Сергею Александровичу установили всего день назад, а уже сегодня он потихоньку, но самостоятельно ходит по коридорам отделения и готовится к выписке.

«Хорошо, что у нас в области есть такой центр, в который можно обратиться. И важен настрой. У меня есть план: воспитывать внуков, пожить подольше, а больше мне торопиться некуда», — добавляет пациент.

Жительница поселка Увильды 52‑летняя Марина Иванова каждый день после работы брала скандинавские палки и нахаживала 4—5 километров. На привычном маршруте у нее есть небольшая горка, и в какой-то момент при подъеме на нее женщина стала задыхаться. Подняться на третий этаж и даже поесть тоже стало проблемой — появилась одышка. «Вишенкой на торте» стал сильный кашель по ночам, приходилось спать сидя, началась бессонница.

«Пила кучу таблеток от сердечной недостаточности, наблюдалась. Жизнь моя была ограничена — одну меня уже никуда не отпускали, за руль не разрешали садиться. Готовилась к имплантации год, и вот поставили оптимайзер на прошлой неделе! Вчера походила с палками — никакой одышки. У меня — внучке пять лет, даже лошадкой у нее уже поработала. Сестра говорит: „Ты теперь у нас — электроник“».

Кардиохирурги со своей задачей справились на отлично. Теперь очередь постараться — за пациентами. Им придется регулярно выполнять два условия — принимать базовую медикаментозную терапию и подзаряжать свой оптимайзер раз в неделю.



«Мы отслеживаем результаты эффективности этого прибора и проведенной процедуры, уточняем для нее показания и противопоказания, ведем наблюдение и отбор пациентов», — говорит главврач ФЦССХ Олег Лукин.

И добавляет, что кардиоцентр будет наращивать объемы этой помощи.