Челябинский Дед Мороз — байкер

30 декабря по улицам Челябинска на ретромотоцикле прокатился настоящий Дед Мороз

В мотоклубе «Wings» решили сделать необычный подарок челябинцам. Мотосезон не закрылся, члены клуба отправились в поездку по городу в канун Нового года и поздравили жителей с наступающим праздником.

Небольшую байкерскую колонну возглавил Дед Мороз на мотоцикле ИЖ Юпитер (с коляской). Мотоцикл уже можно отнести к классу ретромототехники. В свое время он был популярен как дорожный мотоцикл среднего класса.

По маршруту движения праздничной мотоколонны предусмотрели несколько точек остановки. Остановки не простые: на каждой локации Дед Мороз дарил подарки челябинцам. Первой точкой поздравления горожан стал ледовый городок Металлургического района города. Затем колонна двинулась в сторону северо-запада и поздравила публику на площадке ледового городка перед кинотеатром «Победа». После чего Дед Мороз отправился на главную площадь города.

Стоить отметить, что члены мотоклуба «Wings» каждый год в канун новогоднего праздника поздравляют детей из подшефного детского дома. В нынешнем году решили порадовать всех челябинцев.