Челябинским теннисистам устроили мастер-класс и новогоднее представление

А замглавы города Александр Астахов поздравил с успешным выступлением в 2025 году Валерию Галяеву

В челябинской спортшколе по теннису имени Бориса Маниона провели традиционный новогодний праздник, в котором юным спортсменам дали мастер-класс успешные и титулованные теннисисты во главе с Валерией Галяевой, а завершили мероприятие новогодним представлением с вручением подарков. Посетил детский праздник и воспитанник спортшколы вице-мэр Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Само мероприятие длилось около двух часов. В нем наиболее успешные теннисисты спортшколы провели открытый урок мастерства для ребят, показав им на собственном примере, как эффективно проводить учебно-тренировочный процесс. А еще сыграли с ними спарринги, показав на практике, как выполнять сложные в техническом плане удары в теннисе.

Дал напутственные слова ребятам и заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов. Когда-то он сам занимался в СШОР им. Бориса Маниона и даже сейчас старается регулярно играть в теннис.

«Сколько себя помню в сознательной жизни — 36 лет я теннисом занимаюсь. Несмотря на плотный рабочий график, стараюсь регулярно выходить на корт. Этот вид спорта сопутствует всей жизни. От него невозможно отказаться просто так. Теперь мы передаем свои навыки подрастающему поколению», — отмечает вице-мэр.

Александр Астахов уверен, что в Челябинске можно стать успешным теннисистом. Даже несмотря на то что это элитарный вид спорта, многое зависит от поддержки родителей ребят. Яркое тому подтверждение — Екатерина Александрова, которая начинала делать первые шаги в теннисе здесь, в Челябинске, а сейчас входит в топ-20 сильнейших спортсменок мира.

«Катя выросла на моих глазах, здесь, в этой школе. Да, она потом уехала жить за границу, но базовые основы ей дали здесь — эти тренеры, эти корты, эта атмосфера. Сегодня по ее пути идет наша звездочка Валерия Галяева. Я искренне за нее болею и переживаю. Надеюсь, у нее все получится», — добавил Александр Астахов.

Кстати, Валерия Галяева также провела занятие с юными теннисистами. Она же получила из рук Александра Астахова грамоту и денежный сертификат за успешное выступление в сезоне.

Нынешний год стал для нашей спортсменки очень насыщенным: она неоднократно становилась победителем и призером всероссийских и международных соревнований. И уже в скором времени готова к тому, чтобы дебютировать на взрослом уровне.

Завершился праздник веселым новогодним представлением и вручением подарков всем юным участникам.