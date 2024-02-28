Челябинских подростков отбирают на театральные читки

Кастинг организовала областная библиотека для молодежи

В Челябинске стартовал отбор школьников для постановки театральной читки. Областная библиотека для молодежи начала кастинг претендентов. На отборе оценивают актерское мастерство и любовь к чтению. Корреспондент информагентства «Первое областное» побывала на кастинге, как это выглядит — смотрите в нашем фоторепортаже.





Проект «Театральный интенсив. Читки на русском» стартует уже во второй раз. Как отмечают организаторы, главная цель занятий — помочь детям преодолеть боязнь выступлений и научить безупречной работе на публике. В течение месяца из группы незнакомцев дети должны стать небольшой слаженной театральной труппой — для этого им предстоит посетить четыре занятия по культуре и технике речи, публичным выступлениям, детальному разбору смыслов художественного произведения.

Заниматься с участниками проекта будет команда профессионалов: филологи, преподаватели сценического искусства, культурологи и театральные режиссеры. Одним из кураторов станет Тамаз Гачечиладзе — педагог, продюсер и автор многих театральных проектов.





«Для подростков очень важно сталкиваться с художественной литературой и получать навык корневого чтения, когда человек „читает“ не текст, а смысл произведения. Здесь мы и будем разбираться в смыслах — про что произведение, какую энергию несет, какие мысли пытался донести автор. И естественно, будем пытаться сделать так, чтобы люди поняли, что такое художественное слово, что значит говорить вслух на публике. А ведь этому сопутствует и страх публичных выступлений, и межличностная коммуникация, и открытость определенная», — поделился Тамаз Гачечиладзе.

На кастинге школьники оказались в необычной ситуации: приходилось читать стихи с выражением и без, петь их как исполнители романсов, кричать на всю библиотеку или же делать вид, что они в слоумо. Обращались организаторы и к интересам самих школьников: просили назвать любимую книгу или песню, рассказать об увлечении и даже расспрашивали, нравится ли детям обед в школьной столовой. Преподавать занятия будет и экс-директор Челябинского драматического Камерного театра Алла Точилкина. Она считает, что в учениках важна легкость, свобода, понимание персонажей и творческая наглость.

К слову, некоторым участникам первого сезона «Театрального интенсива. Читки на русском» настолько понравились занятия, что захотелось вернуться и поучаствовать снова. Так, Лиза, Рита и Вика отмечают, что во второй раз решили прийти, потому что занятия были интересными и очень полезными. В течение всех занятий девочки занимались читкой художественных произведений, разбирали смыслы и мораль книг, а после выступили с постановкой небольшого рассказа.





По итогам публичных читок на занятиях выберут самых активных и ярких юных театралов, которые примут участие в гала-концерте, где оценивать проделанную работу будут члены Союза писателей и Союза театральных деятелей, заведующий отделением актерского мастерства колледжа культуры ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского и другие гуру публичных выступлений. Тамаз Гачечиладзе отмечает, что надеется на занятиях посеять в школьниках зерно желания поступать на театральное направление, а высокая оценка профессионального жюри этому только поспособствует.