В Челябинске состоялся митинг-концерт «Вместе! За Россию!». Сторонников партии «Единая Россия» в ходе прямого включения с Волгоградом приветствовал Дмитрий Медведев, передает корреспондент информагентства. Как прошел концерт, смотрите в нашем фоторепортаже.

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В Челябинске в Арт-сквере 12 марта прошел митинг-концерт сторонников «Единой России». В мероприятии приняли участие партийцы, депутаты Законодательного собрания региона, участники спецоперации и доверенные лица президента.

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Собравшихся приветствовал председатель Законодательного собрания области Олег Гербер. Он отметил, что встреча на этом митинге-концерте — знак неравнодушия к будущему страны, сплоченности южноуральцев, кто не словом, а делом показал свое отношение к общему дому.

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На сцене выступили творческие коллективы региона. Праздник украсило прямое включение с центральной площадки в Волгограде. К южноуральцам обратился заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев и секретарь Генсовета Андрей Турчак.

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«Россия в рамках специальной военной операции дает отпор новым, современным фашистам. Для победы необходима консолидация. Только в этом случае мы победим. А мы победим, сомнений нет. За Победу! За Россию!» — сказал Дмитрий Медведев.

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