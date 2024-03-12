Челябинских единороссов приветствовали Дмитрий Медведев и Андрей Турчак

В Арт-сквере провели прямое включение с Волгоградом

В Челябинске состоялся митинг-концерт «Вместе! За Россию!». Сторонников партии «Единая Россия» в ходе прямого включения с Волгоградом приветствовал Дмитрий Медведев, передает корреспондент информагентства. Как прошел концерт, смотрите в нашем фоторепортаже.

В Челябинске в Арт-сквере 12 марта прошел митинг-концерт сторонников «Единой России». В мероприятии приняли участие партийцы, депутаты Законодательного собрания региона, участники спецоперации и доверенные лица президента.

Собравшихся приветствовал председатель Законодательного собрания области Олег Гербер. Он отметил, что встреча на этом митинге-концерте — знак неравнодушия к будущему страны, сплоченности южноуральцев, кто не словом, а делом показал свое отношение к общему дому.

На сцене выступили творческие коллективы региона. Праздник украсило прямое включение с центральной площадки в Волгограде. К южноуральцам обратился заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев и секретарь Генсовета Андрей Турчак.

«Россия в рамках специальной военной операции дает отпор новым, современным фашистам. Для победы необходима консолидация. Только в этом случае мы победим. А мы победим, сомнений нет. За Победу! За Россию!»