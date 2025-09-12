Челябинские журналисты выйдут на праздничный подиум ко Дню города

Показываем, как проходит подготовка к показу

Шум фена, взмахи косметическими кисточками и запах лака в воздухе — все это подготовка к «Параду моды на Кировке» в честь Дня города. Вместо профессиональных моделей в креслах топовых стилистов — журналисты Первого областного медиахолдинга. Прямо сейчас, в ожидании своего звездного часа, они готовятся увидеть финальный образ — макияж и прическу. О волнении, подготовке и последних штрихах перед показом узнал корреспондент ИА «Первое областное».

Ранее мы уже рассказывали о выборе образов — они будут яркими, дерзкими и контрастными. Главные цвета коллекции — трендовые оттенки сезона: черный, белый и винный. Они буквально символ уверенности и внутреннего стержня сотрудников «Первого областного». Дополнение к каждому образу — изящный макияж и выразительная прическа. Они подчеркивают красоту и моделей, и коллекции.

Над укладкой журналистов трудится арт-стилист международного уровня Ольга Филатова. У нее непростая задача: сделать легкую прическу так, чтобы удержать внимание не только на одежде, но и на индивидуальности каждого.

«Так как у нас акцент все-таки идет на одежду, мы делаем нижние хвосты. Отличительной чертой будут разные проборы. Если у модели короткие волосы, делаем гладкую прическу, акцентируем лицо и глаза. Все очень лаконично, современно и актуально»,— поделилась арт-стилист.

Чтобы не болела голова от затянутых хвостов, Ольга использовала африканские резинки. Всего их пять, они держатся на голове не хуже тонны шпилек и почти не ощущаются, что действительно важно для такого яркого и долгого вечера.

Первой Ольга Филатова собрала Марианну Лысенко — выпускающего редактора и ведущую программ на телеканале ОТВ. Марианна признается: никогда не думала, что придется пройтись по главному «интеллектуальному» подиуму города.

«Я, честно, переживаю немного, но надеюсь, у меня все получится. У меня никогда не было опыта в моделинге, и я даже не думала об этом. Мама мне посоветовала поесть борща перед выходом, чтобы не упасть»,— рассказывает, улыбаясь, Марианна.

Наблюдать за девушкой с экранов телевизоров будут самые близкие — ее семья. А лично поддержать придет лучший друг, но не один: пообещал принести ее кота. Телеведущая надеется, что им, другу и коту, удастся занять центральную точку.

Подчеркнуть глаза, нарисовать акцентные губы и добавить гламура моделям помогает визажист Эльвира Сычугова. Ей не впервой собирать сотрудников Первого областного медиахолдинга — в прошлый раз она также трудилась над роскошным макияжем девушек.

«В этот раз коллекция, конечно, яркая. В ней присутствует и лаконичность, и дерзость. Главный ее оттенок — бордовый. Мы подхватили это, и губы будут тоже бордового цвета. А глаза сделаем яркие, но при этом подчеркнем красоту девушки: то есть где-то будет блеск, где-то будет стрелочка растушеванная или дымчатый глаз. Это все сейчас в моде. Но самое главное: губы в этом году будут с более четким контуром, бордовые и выразительные», — делится визажист.

Эльвира делится практичным советом: чтобы тон не потек, надо работать на матовых и перламутровых текстурах. За счет этого лицо будет смотреться выигрышно.

В кресле визажиста любуется своим отражением ведущая программы «Время новостей» на ОТВ и эфиров радиостанции «Business FM Челябинск» Юлия Насонова. У нее уже был подобный опыт в «Платье города» в 2022 году, но Юлия снова села в кресло визажиста и признается: сегодня она совсем не переживает.

«Мне очень понравилась работа, очень понравился подход. Эльвира все делает аккуратно, четко и, что самое главное в нашей профессии, быстро. Я заметила, что у меня не трясутся руки, как это обычно бывает перед эфиром. Наверное, потому, что мы все профессионалы и уверены в результате»,— отметила ведущая.



Увидеть полные образы и стильные прически с макияжем на сотрудниках «Первого областного» получится уже сегодня. Парад моды начнется в 19:30 на главной пешеходной улице Челябинска. На телеканале ОТВ, сайте 1obl.tv и в телеграм-канале «Смотри ОТВ» будет идти прямая трансляция.

Возрастное ограничение: 6+.