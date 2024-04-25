Жарко и экстремально: на челябинских журналистов надели 35‑килограммовые боевки

Полное погружение в работу пожарных испытала также корреспондент ИА «Первое областное»

Дыхательные аппараты и 35-килограммовая боевка, тушение импровизированного возгорания и подъем на пожарном кране — в канун Дня пожарной охраны России (отмечается 30 апреля) челябинским журналистам предложили примерить на себя роль огнеборцев. Представители ИА «Первое областное» провели день в пожарной части и узнали, каково же это — быть пожарным. Смотрите в нашем фоторепортаже, как это было.



Чувство полного погружения и непередаваемые эмоции и гордость за такую доблестную работу — это самая малая часть впечатлений после такого визита.

«Целью мероприятия было окунуть наших коллег-журналистов, которые ежедневно рассказывают о профессии огнеборца, в саму профессию. Чтобы их повествование о нашей службе стало еще более ярким, пропущенным через себя»,

— комментирует начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области Ирина Шафеева.

Огнеборцы всегда работают в команде. Так и сегодня журналистам помогали справиться с абсолютно простыми для профессионалов, но такими сложными для обычных людей заданиями огнеборцы 9-й боевой пожарно-спасательной части.

Первое, что нас ждало, — это облачение в боевую форму пожарных, так называемые боевки. И первый сюрприз: это только с виду кажется, что пожарные так легко в ней передвигаются. На самом деле в ней очень жарко, а работать приходится и в 35-градусную жару. Во-вторых, из-за ее плотности в боевке очень трудно шевелить руками и ногами. Помимо самой боевки, нужно надеть специальный ремень, обувь и каску. Для тушения пожаров в закрытых помещениях огнеборцы надевают еще кислородный баллон и маску. И в таком случае вес формы составляет почти 35 килограммов.

Следующее: нужно быстро запрыгнуть в пожарную машину, чтобы отправиться на вызов. Но в нашем случае быстро не получилось, и не только из-за неудобной формы — мешали высокие лестницы.

Подача воды в очаг пожара казалась максимально простой задачей. Но на деле опять вышло по-другому. Из-за напора воды в пожарном рукаве он становится очень тяжелым и постоянно выскальзывает из рук. Поэтому при тушении настоящих пожаров рукав обычно держат вдвоем.

Зато тушение импровизированного пожара удалось на славу. Перед тем как приступить к задаче, мы еще раз выслушали инструкции по использованию огнетушителей, поэтому справились на ура.

Итогом мероприятия стал подъем на 30-метровую высоту на пожарном кране.