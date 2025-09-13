Челябинские транспортники добавили машин и красок в День города-2025

В южноуральской столице во второй раз состоялся «ЧелТранспортФест»

В Челябинске сегодня, 13 сентября 2025 года, во второй раз состоялся «ЧелТранспортФест». Здесь представили большое количество транспорта: от машин, уже давно сошедших с маршрутов, до современных, которые сегодня мы видим на улицах города. На фестивале побывал наш фотокорреспондент.

Здесь можно было увидеть ретроавтобусы, забраться в кабину водителя трамвая и даже посигналить!

Особенно интересно было мальчикам всех возрастов.

Но оказалось, и девочки не прочь рассмотреть машинки в деталях.

Изюминкой выставки стал новый снегочист, разработанный силами ЧелябГЭТ.

Кстати, легендарный «Икарус» в воскресенье, 14 сентября, весь день будет возить пассажиров.

Автобус будет с десяти утра и до десяти вечера курсировать по маршруту № 71 — от Чичерина до ЧМЗ, и все желающие смогут прокатиться на нем совершенно бесплатно.