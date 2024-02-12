Челябинские студенты сшили уникальные рюкзаки для военных

Переноски могут выдержать более 30 килограммов

«Потому что если искра попадет, если это хлопковая какая-то ткань, типа брезент хлопковый, как раньше был, — он может просто сгореть. А это синтетическое полотно с пропиткой. Если попадает искра, то она просто тлеет и затухает»,

— отмечает Оксана Першина, доцент кафедры «Дизайна, рисунка и живописи» МИДиСа.

«Нам всем было очень приятно, когда мы услышали положительные отзывы, что рюкзак понравился бойцу. Мы были с преподавателями на равных, никто никогда не знал, как шить эти рюкзаки. И мы на третьем курсе, мы даже не знаем пока еще, как шить плечевые изделия, мы только учимся»,

— призналась Дарья Демчук, студентка международного института дизайна и сервиса.

В Челябинском международном институте дизайна и сервиса создали уникальные переноски для боеприпасов. Они выдерживают более 30 килограммов, а лямки не сдавливают плечи военных. Корреспонденты медиахолдинга «Первый областной» узнали, как создавались удобные и безопасные элементы экипировки. Рюкзаки южноуральские бойцы уже опробовали в зоне СВО.Комфорт в зоне СВО — вещь, казалось бы, неслыханная. Но от качества солдатского ранца зависит здоровье солдат. Военные сумки, сделанные челябинскими студентами, имеют особую балансировку и облегчают многочасовые передвижения. Мастера продумали все: каждый рюкзак перед отправкой студенты тестируют на одногруппниках — так они понимают, где нужно еще поработать с балансировкой, что подправить и как сделать тяжесть от боеприпасов менее заметной. Студенты и преподаватели надеются, что с их рюкзаками военным будет немного легче и теплее на душе.Видеоблагодарность студентам вуза уже прислали бойцы противотанкового взвода, что очень порадовало челябинских умельцев.Сейчас студенты и преподаватели готовят следующую партию для отправки на фронт и задумываются над оформлением патента на изобретение.