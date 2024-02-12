В Челябинском международном институте дизайна и сервиса создали уникальные переноски для боеприпасов. Они выдерживают более 30 килограммов, а лямки не сдавливают плечи военных. Корреспонденты медиахолдинга «Первый областной» узнали, как создавались удобные и безопасные элементы экипировки. Рюкзаки южноуральские бойцы уже опробовали в зоне СВО.
«Потому что если искра попадет, если это хлопковая какая-то ткань, типа брезент хлопковый, как раньше был, — он может просто сгореть. А это синтетическое полотно с пропиткой. Если попадает искра, то она просто тлеет и затухает», — отмечает Оксана Першина, доцент кафедры «Дизайна, рисунка и живописи» МИДиСа.
Комфорт в зоне СВО — вещь, казалось бы, неслыханная. Но от качества солдатского ранца зависит здоровье солдат. Военные сумки, сделанные челябинскими студентами, имеют особую балансировку и облегчают многочасовые передвижения. Мастера продумали все: каждый рюкзак перед отправкой студенты тестируют на одногруппниках — так они понимают, где нужно еще поработать с балансировкой, что подправить и как сделать тяжесть от боеприпасов менее заметной. Студенты и преподаватели надеются, что с их рюкзаками военным будет немного легче и теплее на душе.
Видеоблагодарность студентам вуза уже прислали бойцы противотанкового взвода, что очень порадовало челябинских умельцев.
«Нам всем было очень приятно, когда мы услышали положительные отзывы, что рюкзак понравился бойцу. Мы были с преподавателями на равных, никто никогда не знал, как шить эти рюкзаки. И мы на третьем курсе, мы даже не знаем пока еще, как шить плечевые изделия, мы только учимся», — призналась Дарья Демчук, студентка международного института дизайна и сервиса.
Сейчас студенты и преподаватели готовят следующую партию для отправки на фронт и задумываются над оформлением патента на изобретение.
Автор: Евгения Старцева
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Время новостей Итоги Большая студия Есть вопрос Хочу к Пухову! Зеленая передача Наше утро Южный Урал в историях Происшествия Телефакт. Миасс Весь спорт ГидForSpeed О здоровье Специальный репортаж Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Дипломатическая миссия О людях СВОи герои В поисках самоцветов Уралым Дикий Урал Как тебе такое, Илон Маск? Обмани Дарвина Прими меня таким Свободный лед Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Память народа Политические дебаты Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города Губернатор74.РФ Просто бизнес Новый год вот-вот Согрина против мифов