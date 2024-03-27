В Челябинской области началось активное таяние снега и льда на водоемах. Выходить на весенний лед очень опасно: есть риск провалиться и утонуть. Спасатели отрабатывают навыки помощи утопающим. Они рассказали, как спастись, оказавшись в ледяной воде.

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Для отработки навыков сотрудники пожарно-спасательной части опускались в прорубь в специальных костюмах, которые используют для спасательных операций. Это позволило им не замерзнуть: костюм сохраняет тепло.

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По словам спасателей, если вы увидели, что человек провалился под лед, важно сохранять спокойствие, взять длинную палку, а лучше веревку или ремень, расставить широко руки, ноги и ползти к утопающему. Нужно остановиться в нескольких метрах и протянуть человеку средство спасения, осторожно вытащить пострадавшего на лед и ползти в ту сторону, откуда вы пришли.

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Вытащенного человека нужно немедленно переодеть в сухую одежду, растереть кожу до покраснения, дать горячий чай, заставить двигаться, чтобы он согрелся. Вызовите скорую медицинскую помощь или спасателей.

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Если под лед вы провалились сами, то также важно сохранять спокойствие, не делать резких движений и позвать на помощь. Избавьтесь от лишних вещей, обопритесь на край льдины широко расставленными руками, осторожно навалитесь на нее грудью и поочередно вытащите ноги. После выхода на лед не вставайте. К берегу нужно двигаться ползком или перекатываясь в ту сторону, откуда пришли.

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Весной темный лед самый опасный: он уже пропитан водой, нарушена структура. Южноуральцев призывают не выходить на лед. На две тысячи рублей могут оштрафовать рыбаков в Челябинской области. Наказывать рублем будут за выход на водоемы, около которых размещена специальная табличка.

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Напомним, что в Челябинской области проходит активная подготовка к весеннему паводку. По прогнозу специалистов, половодье может пройти по напряженному сценарию. Для снижения риска подтопления территорий спасатели ПСС и сотрудники МЧС начали чернение, распил и подрыв речного льда.

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