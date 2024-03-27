Челябинские спасатели показали, как помочь людям, провалившимся под лед

И как самому выбраться из тяжелой ситуации

В Челябинской области началось активное таяние снега и льда на водоемах. Выходить на весенний лед очень опасно: есть риск провалиться и утонуть. Спасатели отрабатывают навыки помощи утопающим. Они рассказали, как спастись, оказавшись в ледяной воде.

Для отработки навыков сотрудники пожарно-спасательной части опускались в прорубь в специальных костюмах, которые используют для спасательных операций. Это позволило им не замерзнуть: костюм сохраняет тепло.

По словам спасателей, если вы увидели, что человек провалился под лед, важно сохранять спокойствие, взять длинную палку, а лучше веревку или ремень, расставить широко руки, ноги и ползти к утопающему. Нужно остановиться в нескольких метрах и протянуть человеку средство спасения, осторожно вытащить пострадавшего на лед и ползти в ту сторону, откуда вы пришли.

Вытащенного человека нужно немедленно переодеть в сухую одежду, растереть кожу до покраснения, дать горячий чай, заставить двигаться, чтобы он согрелся. Вызовите скорую медицинскую помощь или спасателей.

Если под лед вы провалились сами, то также важно сохранять спокойствие, не делать резких движений и позвать на помощь. Избавьтесь от лишних вещей, обопритесь на край льдины широко расставленными руками, осторожно навалитесь на нее грудью и поочередно вытащите ноги. После выхода на лед не вставайте. К берегу нужно двигаться ползком или перекатываясь в ту сторону, откуда пришли.

Весной темный лед самый опасный: он уже пропитан водой, нарушена структура. Южноуральцев призывают не выходить на лед. На две тысячи рублей могут оштрафовать рыбаков в Челябинской области. Наказывать рублем будут за выход на водоемы, около которых размещена специальная табличка.