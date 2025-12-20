Челябинские сотрудники ФСБ показали мастерство на полигоне

Турнир по стрельбе в честь погибшего товарища прошел в соседнем регионе

Сегодня День Федеральной службы безопасности России. Эти мужчины обеспечивают защиту граждан, сами при этом остаются под ореолом загадочности. Но перед профессиональным праздником отряд УФСБ России по Челябинской области показал нашему журналисту, как готовятся к заданиям бойцы подразделений. Кадры открытого турнира по стрельбе из боевого оружия — в нашем фоторепортаже.

ФСБ — одна из самых известных и одновременно закрытых и сложных структур России. Попасть на учения или турниры фотокорреспондентам — уже большая удача. В этот раз турнир проходил на учебном полигоне в Свердловском области, он был посвящен памяти погибшего коллеги сотрудника спецназа Свердловской области Алексея Крюкова. Алексей героически погиб в феврале 2022 года на боевом задании в зоне спецоперации. Воин награжден Орденом Мужества посмертно. В память о боевом товарище встретились лучшие команды силовых структур Уральского федерального округа.

«Турнир задумывался не только как соревнование, но и как площадка для профессионального диалога и укрепления межрегионального взаимодействия. А для наших ребят каждый выстрел здесь — символическое продолжение дела Алексея Крюкова»,— пояснил сотрудник боевого отдела.

Задания турнира максимально приблизили к реальным оперативным задачам. Для этого располагала и суровая уральская погода, и условия полигона. Одним из ключевых этапов стал «Лесной штурм»: группа должна была стремительно выдвинуться на позицию, где пулеметчик обеспечивал огневое прикрытие, в то время как остальные бойцы поражали цели из автоматов, после чего эвакуировали условно раненого товарища.

Особое напряжение царило на снайперском этапе-эстафете. От точного выстрела на расстоянии 300 метров зависел успех всей команды. После снайперов в дело вступали пулеметчики, затем специалисты по скоростной пистолетной стрельбе, а завершал этап боец с автоматом. Такая эстафета требовала не только виртуозного владения оружием, но и слаженности, четкого понимания действий каждого члена группы.

Алексей Крюков был бойцом легендарной группы «Альфа-Урал». И это не просто работа, это миссия, жизнь на грани риска, готовность пожертвовать собой и непоколебимая верность долгу. Алексей Крюков неизменно демонстрировал мужество, отвагу и высокий профессионализм, с честью выполняя поставленные задачи.