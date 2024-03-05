Челябинские повара представили традиционные блюда Южного Урала на Всемирном фестивале молодежи

Шаньги, пряники и крендельки на рассоле появились на «Гастрономической карте России»

«Озерник — традиционный пирог, его до сих пор пекут в Кыштыме из ржаной муки с луком и целой рыбой»,

— рассказал повар из Челябинска Евгений Михайлов.

«У стола тувинской народной кухни повару пришлось объяснить, что такое кюр, он воспользовался онлайн-переводчиком. Он показал на экране телефона: мясо барашка, сваренное в его же желудке. Перевод немного страшит, но блюдо вызывает большой интерес у иностранной прессы. За столом Архангельской области иностранцы разучивали название вкусной выпечки „ка-лит-ки“. Разучили и слово „кулебяка“, а шашлык стал для гостей уже родным блюдом»,

— рассказали организаторы.