Буузы, береги, осетинские пироги уалибах и цахараджын, перепечи, курзе, черные пельмени с олениной и брусничным соусом и еще десятки блюд из 89 регионов России могли попробовать участники Всемирного фестиваля молодежи, который проходит в Сочи. Традиционную кухню представили полторы сотни поваров. Южноуральские кашевары приготовили шаньги, пряники с урало-сибирской росписью, пирог «Озерник» и крендельки на рассоле. «Озерник — традиционный пирог, его до сих пор пекут в Кыштыме из ржаной муки с луком и целой рыбой», — рассказал повар из Челябинска Евгений Михайлов.
Иностранные участники фестиваля столкнулись со сложностями перевода названий блюд. В этом случае авторы просто объясняли, из чего приготовлена еда. «У стола тувинской народной кухни повару пришлось объяснить, что такое кюр, он воспользовался онлайн-переводчиком. Он показал на экране телефона: мясо барашка, сваренное в его же желудке. Перевод немного страшит, но блюдо вызывает большой интерес у иностранной прессы. За столом Архангельской области иностранцы разучивали название вкусной выпечки „ка-лит-ки“. Разучили и слово „кулебяка“, а шашлык стал для гостей уже родным блюдом», — рассказали организаторы.
Кроме того, у всех участников, волонтеров и поваров была яркая экипировка. Дизайнеры Тарас и Татьяна Шарыга рассказали, что, создавая одежду, они вдохновлялись камчатскими вулканами, водами Тихого океана, красками северного сияния. У делегации из Челябинской области были зеленые жилеты с надписью «Друг с Юга Урала».
Напомним, что пять южноуральцев работают гидами на Всемирном фестивале молодежи
, который проходит в эти дни в Сочи. Всего на фестивале трудятся 300 гидов, отобранных из 10 тысяч желающих. Также 14 и 15 марта в Челябинске во дворце спорта «Юность» пройдет региональный фестиваль «Действуй!»
, приуроченный к Всемирному фестивалю молодежи.