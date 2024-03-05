Буузы, береги, осетинские пироги уалибах и цахараджын, перепечи, курзе, черные пельмени с олениной и брусничным соусом и еще десятки блюд из 89 регионов России могли попробовать участники Всемирного фестиваля молодежи, который проходит в Сочи. Традиционную кухню представили полторы сотни поваров. Южноуральские кашевары приготовили шаньги, пряники с урало-сибирской росписью, пирог «Озерник» и крендельки на рассоле. MyCollages.jpg MyCollages (1).jpg «Озерник — традиционный пирог, его до сих пор пекут в Кыштыме из ржаной муки с луком и целой рыбой», — рассказал повар из Челябинска Евгений Михайлов.photo_2024-03-05_11-21-45.jpg photo_2024-03-05_11-21-52.jpg Иностранные участники фестиваля столкнулись со сложностями перевода названий блюд. В этом случае авторы просто объясняли, из чего приготовлена еда. photo_2024-03-04_19-44-53.jpg photo_2024-03-04_19-44-36.jpg «У стола тувинской народной кухни повару пришлось объяснить, что такое кюр, он воспользовался онлайн-переводчиком. Он показал на экране телефона: мясо барашка, сваренное в его же желудке. Перевод немного страшит, но блюдо вызывает большой интерес у иностранной прессы. За столом Архангельской области иностранцы разучивали название вкусной выпечки „ка-лит-ки“. Разучили и слово „кулебяка“, а шашлык стал для гостей уже родным блюдом», — рассказали организаторы. photo_2024-03-05_11-32-17.jpg photo_2024-03-05_11-43-14 (1).jpg Кроме того, у всех участников, волонтеров и поваров была яркая экипировка. Дизайнеры Тарас и Татьяна Шарыга рассказали, что, создавая одежду, они вдохновлялись камчатскими вулканами, водами Тихого океана, красками северного сияния. У делегации из Челябинской области были зеленые жилеты с надписью «Друг с Юга Урала». photo_2024-03-05_11-21-49.jpgphoto_2024-03-04_19-44-31.jpg Напомним, что пять южноуральцев работают гидами на Всемирном фестивале молодежи, который проходит в эти дни в Сочи. Всего на фестивале трудятся 300 гидов, отобранных из 10 тысяч желающих. Также 14 и 15 марта в Челябинске во дворце спорта «Юность» пройдет региональный фестиваль «Действуй!», приуроченный к Всемирному фестивалю молодежи.