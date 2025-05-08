Челябинские памятники — юбиляры 2025 года: символы памяти и героизма

Вспоминаем, когда были установлены знаковые объекты

В 2025 году исполняется 50 и более лет со дня открытия нескольких значимых памятников Челябинска, посвященных Великой Отечественной войне. Эти монументы, созданные талантливыми скульпторами и архитекторами, являются не просто элементами городского ландшафта, но и мощными символами памяти, героизма и благодарности поколениям, пережившим страшные годы войны. В честь этого юбилея предлагаем вспомнить историю создания каждого из них.

Монумент «Добровольцам-танкистам»





В Челябинске на Бульваре Славы у здания главпочтамта (ул. Кирова, 161) расположен монумент «Добровольцам-танкистам», открытый 8 мая 1975 года в честь 30‑летия Победы в Великой Отечественной войне. Созданный скульптором Львом Головницким и архитектором Евгением Александровым, памятник посвящен участникам Уральского добровольческого танкового корпуса, сформированного в уральском тылу. Пятиметровая бронзовая фигура добровольца, установленная на трехметровом постаменте из черного доломита, символизирует единство фронта и тыла. Дорога к памятнику вымощена чугунными плитами с рельефными изображениями: перекрещенные молотки олицетворяют труд, а древнерусский меч, рассекающий тевтонский, символизирует победу над врагом.

Памятник труженикам тыла завода имени Д. В. Колющенко





Монумент, созданный скульптором Виталием Зайковым и архитектором Евгением Александровым, был открыт 8 мая 1975 года в честь 30‑летия Победы в Великой Отечественной войне. Он расположен у Дворца детского творчества Советского района по адресу улица Доватора, 15. Памятник посвящен создателям гвардейских минометов («катюш»), и надпись на постаменте, написанная челябинским писателем Марком Гроссманом, гласит: «Создателям гвардейских минометов — оружия отмщенья и побед с великой благодарностью». «Катюши», сыгравшие ключевую роль в победе над врагом, участвовали во всех крупных сражениях Великой Отечественной войны.

Памятник Зое Космодемьянской









В 1950 году одновременно со строительством школы № 46, завершенным годом позже, был установлен памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской. Школе также было присвоено ее имя. Памятник представляет собой каменную скульптуру в полный рост. Надпись на нем гласит: «Зоя (Таня) Космодемьянская 1923—1941. Комсомолка, партизанка, Герой Советского Союза». Использование имени Таня связано с псевдонимом, который Зоя использовала при захвате фашистами, вдохновившись революционеркой Татьяной Соломахой. Зоя Космодемьянская (1923—1941) — символ мужества и героизма советского народа в годы Великой Отечественной войны. Она стала первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза посмертно за подвиг, совершенный во время войны.

Мемориальный комплекс «Память» («Скорбящие матери»)









В преддверии 30-летия Победы скульпторы Лев и Энрика Головницкие получили ответственное задание создать монумент памяти воинам, умершим от ран в тыловых госпиталях. Заказ не содержал указаний относительно характера монумента и числа фигур. Эта свобода выбора порождала сложности. В стране уже существовало множество известных мемориальных комплексов и монументов, посвященных Великой Отечественной войне. Авторы стремились избежать шаблонных решений, найти собственную интерпретацию темы. Они испытывали сильное волнение, работая над скульптурой, ведь к монументу должны были приходить матери, жены и дети погибших солдат. 8 мая 1975 года на Лесном кладбище состоялось торжественное открытие мемориального комплекса «Память», известного в народе как «Скорбящие матери», в присутствии многочисленной публики. Комплекс является объектом культурного наследия Российской Федерации.

Памятник авиаторам 208 челябинского авиаотряда, павшим в боях за советскую Родину 1941—1945 гг.





Расположен рядом с Челябинским аэропортом. Памятник представляет собой истребитель МиГ-17 — советский реактивный самолет, разработанный ОКБ Микояна и Гуревича в конце 1940‑х годов. Один из первых серийных истребителей, способных достигать скорости звука, хотя в боевых условиях он считался околозвуковым. МиГ‑17 был создан для замены МиГ‑15 и состоял на вооружении многих стран, принимая участие в различных конфликтах, включая войны во Вьетнаме и на Ближнем Востоке. Памятник установлен 9 мая 1975 года.

Мемориал «Павшим за Родину»









В тракторозаводском Саду Победы 8 мая 1975 года в ознаменование 30‑летия Победы в Великой Отечественной войне был открыт мемориал «Павшим за Родину». Этот монумент, созданный сотрудниками ОГК тракторного завода (Г. М. Сухоруков, А. С. Бовкун, В. И. Ширяев и Б. Н. Новокрещенов), увековечивает память о 1597 тракторостроителях, погибших на фронтах войны. Центральным элементом композиции является обелиск из нержавеющей стали, стилизованный под скрещенные штыки, установленный на кубе — символе вечности. На кубе размещены горельефы: с одной стороны — голова воина, с другой — рабочий и солдат на фоне танков. Рядом с обелиском установлены мраморные плиты с именами погибших.

Памятник «Танк» на Комсомольской площади





К 20-летию Победы в Великой Отечественной войне, 8 мая 1965 года, был открыт памятник «Танк» — подлинный боевой танк ИС-3 («Иосиф Сталин»), тяжелая машина, разработанная в 1944—1945 годах на Челябинском опытном заводе № 100. Монумент, созданный по проекту архитектора Евгения Александрова, установлен на постаменте и стилобате, облицованных лабрадоритом. На лицевой стороне пьедестала высечена надпись: «Уральцы, вам, чьи руки золотые ковали здесь Победу над врагом». Боковой фасад украшают бронзовые цифры «1941—1945», а на стилобате расположен кованный из латуни броневой лист с изображением марки ЧТЗ. Танк, выпущенный на челябинском танковом заводе в годы войны, самостоятельно въехал на постамент по специально построенной эстакаде.