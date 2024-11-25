Челябинские любители зимнего плавания отметили День моржа

Экстремалы купаются круглый год и почти никогда не болеют

24 ноября отмечается День моржа. Одним из основных положительных эффектов моржевания является укрепление иммунной системы. Холодная вода стимулирует кровообращение и активизирует обмен веществ, что способствует повышению сопротивляемости организма к заболеваниям. Как утверждают наше сегодняшние герои, они редко болеют и быстро восстанавливаются.

Ну что, как водичка?

Этот вопрос очень не любят адепты зимнего плавания.

«Вода и есть вода, она всегда одинаковая. А вот температура, так скажем, за бортом, — играет роль. В безветренную и солнечную погоду нырять одно удовольствие. И совсем другие ощущения, когда ледяной ветер бьет в лицо», — рассказывает Валерий Старков, он занимается моржеванием с детства.













С погодой сегодня действительно повезло, да так, что журналисту и фотографу тоже захотелось нырнуть в Голубой карьер.









Организовав небольшую прорубь, смельчаки по очереди окунаются в воду, температура которой не более двух градусов.









Житель Копейска Дмитрий «моржует» впервые.

«Думал, будет холоднее, страшнее, что ноги и руки будут как в ледяных оковах. На самом деле можно и повторить», — поделился впечатлениями он.





Другие моржи более опытные. Так, челябинец Дмитрий П. купается круглый год и каждый раз после рабочей смены, вечером, выбирается на озеро Смолино. В этом году прорубь там подготовят чуть позже, в декабре.









Алексей Огер «моржует» уже около семи лет, закаливание и ныряние в ледяную воду стало для него образом жизни.

«Ночью зимой плавать тоже хорошо. Тихо, звездно и романтично», — считает он.





А челябинец Рустам устраивал чуть ли не целые шоу в воде для своих соцсетей — купался вокруг горящей проруби и был зарыт друзьями в снег по собственной просьбе.





Челябинские моржи рассказали, как один их товарищ провел в холодной воде 40 минут, а еще один любитель зимнего плавания до того, как увлекся этим зимним досугом, часто болел, а потом совсем перестал и даже встречал день рождения в проруби с тортом и свечами.





Тем не менее, начинать моржевание стоит с осторожностью. Рекомендуется постепенно приучать свое тело к холодной воде, начиная с более теплых температур и постепенно снижая их. Также следует помнить о правильной технике безопасности, купаясь в морозную погоду: никогда не плавайте в одиночку и обязательно следите за своим состоянием. Перед тем, как окунуться в такой экстрим, проконсультируйтесь врачом.