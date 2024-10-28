Челябинские бойцы СВО приняли участие в турнире по армрестлингу

Они состязались в борьбе на руках с атлетами с поражением опорно-двигательного аппарата

В Челябинске прошли необычные состязания по армрестлингу, в которых приняли участие бойцы СВО, получившие ранения на фронте. Они боролись на руках с атлетами, которые уже не первый год выступают в турнирах среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Получилось ли у бойцов СВО выиграть у опытных соперников — узнала наш корреспондент.

Турнир по армрестлингу (в простонародье — борьба на руках) собрал более 80 участников. Среди них как люди с ограниченными возможностями здоровья, так и получившие ранения на фронте бойцы СВО.

Участники боролись на правой и левой руке, для победы каждому участнику было необходимо набрать наибольшее количество баллов. Одной из необычных дисциплин были состязания спортсменов с нарушением зрения. У каждого спортсмена была разная степень понижения зрения, и, чтобы все участники были в одинаковых условиях, всем участникам надевали маски.

«Я выполнял боевые задачи в зоне СВО в течение полугода. Вся моя жизнь связана со спортом: всегда поддерживаю здоровый образ жизни, а также около двух-трех лет занимался гиревым спортом. Совсем недавно решил попробовать себя в чем-то новом и принял участие в соревнованиях по армрестлингу», — рассказал корреспонденту ИА «Первое областное» Арсений Ростовых.

Все спортсмены достойно справились с состязаниями в своих категориях. Секретами успеха поделился с журналистами челябинский спортсмен Сергей Недовизин.

«Самое главное — это желание и стремление одержать победу. Я занимаюсь армрестлингом не так давно, где-то с ноября 2023 года, и это далеко не первые мои соревнования. За это время я понял, что в армрестлинге главное — не сила, а техника, которая у каждого спортсмена индивидуальна», — рассказал участник СВО Сергей Недовизин.

Соревнования проводились не только для популяризации армрестлинга, также это возможность помочь нашим землякам адаптироваться к мирной жизни.

Руководитель благотворительного фонда «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций» майор запаса Артем Барбашин подчеркнул, что главная цель таких соревнований — привлечь участников СВО к занятиям спортом, к постоянному участию в соревнованиях по адаптивным видам спорта.



Автор: Лилия Полякова