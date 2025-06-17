Челябинская область вошла в топ‑10 по клиентоцентричности госуправления

В управленческие процессы внедряют искусственный интеллект

Челябинская область вошла в десятку лучших регионов России по уровню внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности в госуправлении по итогам 2024 года. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер, подчеркнув необходимость дальнейшего повышения качества государственного и муниципального управления.

«Остается актуальной задача повышения качества государственного и муниципального управления. Это, прежде всего, отказ от устаревших бюрократических моделей и применение современных цифровых технологий. Важно, чтобы проблемные вопросы жителей области решались без хождения по кабинетам и без стояния в очередях. На это, в частности, направлены многие мероприятия федерального проекта „Государство для людей“», — сказал губернатор.

Глава региона отметил, что в 2025 году начнется масштабное внедрение принципов клиентоцентричности на муниципальном уровне. Координацией работы по федеральному проекту занимается управление государственной службы правительства Челябинской области. Главы муниципальных образований получили поручение держать этот процесс под личным контролем и активно участвовать в его реализации.

Особое внимание Алексей Текслер уделил использованию цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта, для повышения эффективности управленческих процессов. Под руководством губернатора создан и работает региональный совет по искусственному интеллекту. Глава региона призвал муниципалитеты активно сотрудничать с региональным министерством цифрового развития и связи для разработки сценариев применения ИИ в различных сферах.

«Представьте свои предложения для рассмотрения в рамках регионального совета. Это относительно новая работа, в первую очередь для муниципалитетов. Да, мы видим в отдельных направлениях, в частности в здравоохранении, результат дает искусственный интеллект. Да и не только. Вы знаете, какое внимание президент уделяет развитию этого направления, поэтому нам тоже нужно активно работать в этом направлении», — подчеркнул губернатор.