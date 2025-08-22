Челябинская область будет дружить муниципалитетами

Губернатор Алексей Текслер придумал новый проект, направленный на объединение южноуральцев

Узнавать друг друга, становиться ближе и ломать стереотипы о регионе — это основные задачи нового проекта «День муниципалитета», который стартовал в Челябинской области по инициативе губернатора Алексея Текслера. Честь запустить новую традицию выпала Саткинскому муниципальному округу. Делегация привезла в Челябинск все самое лучшее, чем славится территория. А глава округа уверен: после такого знакомства многие жители южноуральской не поленятся прыгнуть в ближайший рейсовый автобус или авто, отмахать 180 километров, чтобы увидеть все своими глазами.

На ближайшие пять дней в штабе поддержки «ЕР» на Кировке и рядом на улице расположился очень концентрированный уголок Саткинского округа.

Здесь представлен промышленный потенциал территории, а также образовательный, культурный — выставка картин и фото, литературный и, конечно, туристический: для гостей работает интерактивная фотозона, где сменяют друг друга потрясающие виды на Зюраткуль, старейшую в области ГЭС «Пороги», долину реки Ай, Айские притесы и другие природные достопримечательности.

Губернатор Алексей Текслер лично представил новый проект:

«Это будет цикл презентаций муниципальных образований Челябинской области. Каждая из них направлена на формирование особого отношения к малой родине и одновременно продвигает достижения всего региона. И конечно, это еще одна возможность узнать больше о родном крае, его истории, традициях, знаменитых людях. Это возможность каждому муниципалитету рассказать о себе самое интересное, самое сокровенное — как рассказывают друзьям и родным о своих успехах и достижениях».

По словам главы региона, он инициировал этот проект, чтобы земляки лучше узнали друг друга, поняли, чем славятся соседние муниципалитеты, какие достопримечательности там расположены и главное — какие люди там живут.

Амбассадором проекта доверили стать Сатке, по словам Алексея Текслера, одному из самых интересных муниципалитетов региона, причем в самых разных сферах: промышленности и туризме, в подходах к формированию городской среды, в культуре.

«Муниципалитет использует возможности национальных и федеральных проектов, участвует в реализации многих региональных программ, прежде всего в сфере образования, здравоохранения, культуры. Большое внимание уделяется дорогам, благоустройству общественных пространств, газификации, развитию связи и телекоммуникаций».

Сатка, открывая новый проект, подает пример для других территорий, подчеркнул Алексей Текслер. Он также высоко оценил туристический потенциал округа, упомянув долину реки Ай, национальный парк «Зюраткуль».

Для челябинцев играет муниципальный оркестр Сатки под руководством заслуженного работника культуры Виктора Гареева

Губернатор подчеркнул, что Сатка также признанный культурный центр региона. Насыщенная культурная жизнь округа отражена на специальном стенде. Сатка славится многочисленными мероприятиями, пользующимися популярностью как у жителей, так и у приезжих артистов, в том числе федерального уровня. Такая высокая вовлеченность в культурную жизнь служит прекрасным примером для других муниципалитетов. Культура объединяет людей, и опыт Сатки в этом отношении достоин подражания.

«Яркие достижения, события, новые возможности представлены и в части образовательных программ, существующих в муниципалитете. Сегодня мы общались с детьми, посмотрели ИТ-кубы. Именно в Сатке берет начало проект „Шахматный всеобуч“, сегодня ставший одной из визитных карточек региона», — отметил губернатор.

В рамках проекта «День муниципалитета» посетители могут ознакомиться с тематическими зонами, посвященными экономике, культуре, образованию и спорту. Например, на стенде «Туризм» представлена иммерсивная экскурсия по живописным локациям округа, а в зоне «Культура» проходят уличные мастер-классы для всех желающих, гости могут также ознакомиться с образовательными и спортивными возможностями региона.

Глава округа уверен, что после знакомства с многообразием Сатки жители региона найдут возможность посетить другие муниципалитеты.

«Когда ты узнаешь новое, тебе хочется увидеть своими глазами каждую территорию», — отметил Александр Глазков.

Добавим, познакомиться с Саткой и ее окрестностями можно до 26 августа. А после, говорит глава округа, добро пожаловать лично.

«Саткинский округ в год посещают более 500 тысяч человек. Едут Екатеринбург, Тюмень, Башкортостан, ближнее и дальнее зарубежье. Уверен, после сегодняшнего мероприятия, увидев эти красоты, многие на первом же рейсовом автобусе приедут к нам в округ. До нас всего каких-то 180 километров — не о чем говорить. Всегда ждем гостей из Челябинска», — говорит Александр Глазков.

Какой округ станет следующим, пока не решили, но губернатор Алексей Текслер уверен, что высокую планку, заданную саткинцами, не уронят:

«У нас очень многогранный регион, 43 городских и муниципальных округа, и каждый имеет свою яркую, насыщенную событиями историю. И эта история никогда не заканчивается, потому что жизнь не стоит на месте, и с каждым годом города и поселки Южного Урала меняются к лучшему».

Напомним, ранее ИА «Первое областное» рассказывало, что аппаратные совещания с членами правительства и главами муниципалитетов в Челябинской области теперь тоже будут проходить на выезде. Первое, в августе, уже состоялось в Златоусте, следующий на очереди — Магнитогорск.