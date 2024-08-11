Челябинская Кировка в выходные превратилась в театральную площадку

В городе стартовал Всероссийский фестиваль «Театры без крыш»

В субботу, 10 августа, ярким театральным шествием и интересными постановками стартовал третий Всероссийский фестиваль уличных театров в Челябинске. Почувствовать себя актером в тот вечер мог каждый зритель, передает ИА «Первое областное».

Шумная и яркая колонна из артистов отправилась от оперного театра прямиком на Кировку, чтобы открыть фестиваль. Не заметить их было просто невозможно.

Тут и клоуны, и мимы, и фокусники, и музыканты, и многие, многие другие.

Уже на Кировке началось самое интересное: артисты под открытым небом сыграли спектакли «Лето. Август. Навсегда» и «Ловцы снов». Актеры активно взаимодействовали со зрителями, и каждый, кто пришел даже не к началу представления, мог почувствовать себя частью постановки.

Вечер получился ярким: с музыкой, танцами и невероятной театральной атмосферой.

Сегодня, 11 августа, на Кировке и площади Революции пройдет еще семь спектаклей. Их покажут челябинские, магнитогорские, московские, питерские актеры. Организаторы обещают, что будет ярко и интересно.