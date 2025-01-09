Челябинск возвращается в рабочий ритм

Людей на улице, несмотря на прекрасную теплую и безветренную погоду, очень мало, зато птицам — раздолье

Челябинск медленно возвращается в рабочий ритм. Это понятно хотя бы по тому, что в выходной день горожане не упустили бы возможность в такую чудесную погоду прогуляться по излюбленной набережной Миасса.

Но, как засвидетельствовал фотокорреспондент ИА «Первое областное» Олег Каргаполов, прохожих на улицах гораздо меньше, чем, скажем, птиц.

А что же набережная? Она ждет гостей в ближайшие выходные. Кстати, синоптики пообещали, что это аномальное потепление продлится в Челябинске минимум до воскресенья.