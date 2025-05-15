Челябинск укутан туманом 15 мая после ночного дождя

Челябинцы добирались на работу сквозь пелену, скрывающую здания и автомобили

Утро 15 мая встретило челябинцев не солнечными лучами, а густым молочно-белым туманом.

Сильный ночной ливень, прошедший накануне, создал идеальные условия для образования плотной пелены, окутавшей город. Фоторепортаж корреспондента ИА «Первое областное» передает атмосферу необычного утра.





Туман стелется над улицами, скрывая дома и автомобили, словно в сказке.

Видимость резко снижена, что создает особую, немного таинственную атмосферу.





Водителям не до тайн, для них ситуация на дорогах сегодня особенно напряженная.

Даже привычные городские пейзажи предстают в новом свете. Знакомые здания теряются в молочной дымке, создавая иллюзию мира, застывшего во времени.





Челябинцы, спешащие на работу или учебу, наблюдают скрытые пеленой улицы.





Несмотря на некоторое неудобство, туман придал городу особую поэтичность. Завораживающие виды, игра света и тени в густой дымке создавали неповторимую атмосферу. Многие челябинцы воспользовались возможностью сделать необычные фотографии.





Туман, образовавшийся после обильных осадков, должен рассеяться к середине дня, оставляя после себя ощущение свежести и необычного утра.