Челябинск собрал брейк‑танцоров со всей России

В городе завершился 23‑й фестиваль ENERGY

В Челябинске завершился 23-й Всероссийский фестиваль по хип-хопу и брейкингу ENERGY. В этом году его провели под эгидой 40-летия с момента основания танцевального направления в областном центре. Свои таланты показали участники со всей страны, передает корреспондент ИА «Первое областное».





Фестиваль прошел в Челябинске с 6 по 8 декабря. На него съехались мастера танца не только со всей России, но и из ближнего зарубежья. В городе прошли батлы по направлениям breaking, hip-hop, house, popping, locking и waacking.









Судьями и экспертами стали более 20 признанных танцоров, диджеев и МС из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Краснодара, Симферополя и других городов России. В их число вошли чемпионы страны и мира по брейкингу, участники и финалисты проекта «Танцы на ТНТ», победители крупных танцевальных фестивалей и чемпионатов России.









Фестиваль посетила основатель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер. Она наградила победителей в номинации B-girls.























