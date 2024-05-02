Теплая погода в начале апреля и дожди способствовали раннему цветению яблонь в Челябинске — обычно они распускаются во второй половине мая. Вместе с деревьями зашлись яркими красками и цветы — одуванчики, тюльпаны всех цветов и форм. Наш фотокорреспондент прогулялся по улицам и запечатлел самые красочные пейзажи майского города.
Белое полотно из цветков яблонь буквально накрыло город. Сейчас наступила долгожданная для челябинцев пора, когда можно вооружиться смартфоном, выйти фотографироваться на фоне цветущих и ароматных деревьев и создавать новые аватарки в соцсетях.
Кто-то может любоваться такой красотой прямо из окна дома.
Вместе с яблоней зацвела и черемуха: распустила свои золотистые ветви и завила кудри, прямо как у Сергея Есенина в стихотворении.
Где-то на улицах можно встретить алые тюльпаны. Вперемешку с желтыми одуванчиками и зеленой травой они образуют удивительный пестрый ковер.
А в парке Пушкина распустилась сакура. Увидеть это завораживающее явление можно всего лишь пару-тройку дней в году — поторопитесь!