Челябинск приветствовал Победу торжественным маршем

С почетных мест за парадом наблюдали ветераны

Восемьдесят лет назад закончилась Великая Отечественная война, но память о ней болью и гордостью отзывается в наших сердцах. Болью — от горьких и трагических потерь, гордостью — за Великую Победу, ставшую одним из величайших событий в истории. Чувство гордости, сопричастности и благодарности за Великую Победу — вот что переполняло каждого, кто наблюдал сегодня за торжественным действом на площади Революции в Челябинске. Не стали исключением корреспонденты ИА «Первое областное». Как увидели шествие они — в нашем фоторепортаже.





Южный Урал по праву может гордиться своим вкладом в Великую Победу. В Челябинской области в годы Великой Отечественной были сформированы десятки воинских частей и соединений. С 1941 по 1945 год с призывных пунктов военкоматов на фронт было отправлено свыше 1 миллиона человек. Многие из них остались лежать на полях сражений.

264 жителя Челябинской области стали Героями Советского Союза, в том числе шесть человек удостоены этого высокого звания дважды. 46 земляков стали полными кавалерами ордена Славы.

Торжественное построение объединило ветеранов Великой Отечественной войны, участников специальной военной операции, представителей военных частей и правоохранительных органов, кадетов и юнармейцев, челябинцев и гостей города, а также зрителей прямой трансляции мероприятия.

Конечно, принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который призвал собравшихся помнить, какой ценой досталась Победа, и не допускать, чтобы неонацизм вновь поднял голову:

«Мы никогда не забудем, что Великая Победа досталась нашей стране ценой огромных потерь, как на фронте, так и среди мирного населения. Война опалила каждую семью, разлучила миллионы близких людей, сделала сиротами многих детей. Вечная память героям, павшим смертью храбрых в боях за родную землю, всем жертвам войны, развязанной нацистами».

Участники торжественного построения почтили память погибших воинов и мирных жителей минутой молчания.

Губернатор отметил вклад южноуральцев в Победу в годы Великой Отечественной войны, подчеркнул, что для преодоления современных вызовов народ должен быть сплочен так же, как в те страшные годы:

«С началом специальной военной операции наши недруги предрекали России беды и несчастья. Они забыли, что испытания всегда делали нашу страну сильнее. Они забыли, что именно наша страна освободила пол-Европы от нацизма. Но мы не забыли. И сегодня наши бойцы, нынешние защитники Отечества, также освобождают наши исторические земли от врага. Наши оборонные предприятия, как и в годы Великой Отечественной войны, неустанно работают на нужды фронта. Каждый день в освобожденных регионах совершают трудовые подвиги медики, строители, сотрудники правоохранительных органов, волонтеры. И мы верим, что уже новая Победа над врагом обязательно придет. Сегодня для нас главное — сплоченность, единство и преданность Родине. То, что позволило выстоять и победить фашизм нашим дедам и прадедам. Они показали нам беспримерный героизм, кровью и потом заслужили право называться поколением Победителей. Наша главная задача сегодня — быть достойными их славы и подвига, бережно хранить связь поколений. Преклоняясь перед светлой памятью наших великих предков, которые выстояли в самой страшной войне, мы сделаем все, чтобы окончательно победить нацизм, сберечь страну, защитить ее свободу и независимость, обеспечить масштабное развитие и процветание нашего государства».





Впервые в Челябинске в параде принял участие необычный парадный расчет — бойцы Уральского добровольческого танкового корпуса, в их роли выступили курсанты научного центра ВВС. Реконструкцию торжественной отправки на фронт легендарного корпуса можно будет увидеть сегодня вечером на пешеходной Кировке.

Напомним, на территории региона формировались 244‑я танковая бригада, 266‑я ремонтная база, инженерно-минометная рота и рота автотранспорта (в Челябинске), 2‑й батальон 30‑й мотострелковой бригады (в Златоусуте), 36‑я рота подвоза ГСМ, рота противотанковых ружей и рота технического обеспечения (в Кыштыме), а также 64‑й отдельный бронеавтобатальон (в Миассе) и 743‑й саперный батальон (в Троицке).





Промаршировали по площади и четырехлапые бойцы — реконструированный кинологический взвод со служебными собаками ГУФСИН.

Во время войны собаки вытащили с поля боя около 700 тысяч (!) раненых, нашли четыре миллиона мин и фугасов, участвовали в разминировании 300 крупных городов.

Сегодня в параде приняло участие уникальное подразделение — парадный расчет военнослужащих-женщин 90‑й гвардейской танковой дивизии, участвующей в специальной военной операции.





Завершил торжественное построение театрализованный эпилог, на котором выступили артисты государственного ансамбля танца «Урал» и ведущие танцевальные коллективы региона. В финале хор из 450 человек исполнил песню «День Победы».