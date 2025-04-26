Челябинск присоединился к Всероссийскому субботнику

Общественные территории приводят в порядок во всех районах города

Сегодня, 26 апреля, по всей стране проходит Всероссийский субботник. К акции присоединился и Челябинск. На уборку общественных пространств вышли студенты, сотрудники различных организаций, члены Совета ветеранов и многие другие, передает ИА «Первое областное».

В каждом районе города были выбраны территории, которые освободят от мусора в рамках акции. В Центральном районе, например, это сквер у ТРК «Родник», который благоустроили в прошлом году по желанию местных жителей.







Местные власти обещают, что вывозить мусор начнут сразу же после субботника.

«Нанят подрядчик, который за день вывезет все мешки с мусором на полигон»,— сообщил замглавы Центрального района Денис Мацко.







Кстати, на территориях, выбранных для проведения Всероссийского субботника, работают волонтеры, с помощью которых можно проголосовать за объекты, которые благоустроят в 2026 году.

«В голосовании нет ничего сложного. Человек подходит к волонтеру и выбирает желаемую территорию. Для подтверждения номера телефона и учета голоса приходит код от портала „Госуслуги“ — в этом нет ничего страшного»,— заверил волонтер Илья Лактионов.





Проголосовать можно и самостоятельно на портале «Госуслуги» до 12 июня.