Утром 17 сентября на Челябинск опустился густой туман. В отдельных районах он особенно сильный: разглядеть что-либо на расстоянии нескольких метров уже сложно. Делимся с вами снимками, которые прислали нам в редакцию читатели.
Это фото прислала жительница АМЗ Ольга. Оно сделано в шесть часов утра.
На этом снимке — тот же вид из окна, но спустя сорок минут. Жутковато.
«На Блюхера около „Ленты“ как в фильме ужасов»,— поделилась с нами другая читательница.
А вот так туман выглядит из окна одной из городских высоток на Северке.
Кстати, синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозировали утренний туман. Подробнее о том, какая погода ждет южноуральцев сегодня, читайте в нашем материале.