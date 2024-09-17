Челябинск окутал густой туман

Улицы в некоторых районах похожи на локации для фильмов ужасов

Утром 17 сентября на Челябинск опустился густой туман. В отдельных районах он особенно сильный: разглядеть что-либо на расстоянии нескольких метров уже сложно. Делимся с вами снимками, которые прислали нам в редакцию читатели.

Это фото прислала жительница АМЗ Ольга. Оно сделано в шесть часов утра.

На этом снимке — тот же вид из окна, но спустя сорок минут. Жутковато.

«На Блюхера около „Ленты“ как в фильме ужасов»,— поделилась с нами другая читательница.

А вот так туман выглядит из окна одной из городских высоток на Северке.

Кстати, синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозировали утренний туман. Подробнее о том, какая погода ждет южноуральцев сегодня, читайте в нашем материале.