«Человек за объективом видит больше»: в Челябинске открылась фотовыставка Олега Каргаполова

Это проект-размышление о культурном лице города через портреты его творческих людей

В Челябинске стартовала персональная выставка руководителя фотослужбы Первого областного информагентства Олега Каргаполова. Экспозиция «Челябинск. Культурный код» (0+) открылась в Челябинской государственной филармонии. О главной идее проекта мы поговорили с нашим коллегой.

По словам автора, главная идея выставки — показать многогранную сущность Челябинска, выходящую за рамки стереотипа о «городе суровых мужиков», тем более южноуральская столица завоевала право стать культурной столицей России в 2027 году.

«Хотелось показать, что Челябинск — город высокой культуры, заслуживающий этого звания. Показать наших потрясающих людей, интересных артистов, коллективы и их руководителей», — говорит Олег Каргаполов.

Отбор работ для выставки дался непросто — за долгие годы творческой деятельности накопился огромный архив. Фотографу помогали друзья и коллеги, которые оказали не только творческую, но и экспертную поддержку в формировании финальной экспозиции. В результате зрители увидят галерею портретов тех, кто создает культурную среду города сегодня.

По словам руководителя старейшего фотоклуба Южного Урала — Челябинского фотоклуба Людмилы Ковалевой, выставка — тем большее достижение коллеги, что Олег готовил репортерскую выставку, но когда стало известно, что Челябинск уже точно получил статус культурной столицы, Олег полностью поменял концепт и в кратчайшие сроки собрал новую выставку, посвященную именно этой теме.

Для Людмилы Олег Каргаполов — яркий пример тезиса о том, что хороший фотожурналист может блестяще снять любую тему — от спорта до тонких культурных сюжетов.

«Как руководитель старейшего фотоклуба страны, хочу сказать: эта выставка — именно то событие, которого нам всем не хватало. Это не просто вернисаж — это заявление о том, что Челябинск по праву носит звание культурной столицы и у этой культуры есть зоркие, чуткие летописцы. Для нашего фотоклуба, где под одной крышей собираются и ветераны, помнящие еще пленку, и молодые, говорящие на языке цифры, такая выставка — глоток воздуха. Мы видим, как профессионализм, школа и преданность репортажу рождают искусство. Олег — тому доказательство: он может снять так, что дух захватит, в любой теме. А тут — целая симфония культуры, собранная за годы работы», — подчеркнула значимость выставки Людмила Ковалева.

По словам главного редактора ИА «Первое областное» Тогжан Мусабаевой, каждый кадр — не просто фиксация события, а его осмысление, его душа, пойманная в момент искренности. Видно, что автор не «отбывает задание», а проживает каждый концерт, каждый спектакль вместе с его героями.

«Я рада, что в нашем медийном пространстве есть такие авторы, как Олег Каргаполов. Сила его работ именно в том, что они выходят за рамки выставочного зала и становятся частью нашего общего информационного пространства. То, что эти кадры живут на ресурсах нашего медиахолдинга — честь и большая радость для нас», — отметила Тогжан Мусабаева.

Выставка будет работать в филармонии в течение нескольких недель. Как отмечает автор, сама площадка — уже точка культуры, а значит, привлекает зрителя с определенным уровнем понимания искусства. Однако фотограф надеется, что и случайный посетитель сможет найти в работах что-то свое, почувствовать пульс и глубину культурной жизни Челябинска.

Коротко:

Что: Фотовыставка Олега Каргаполова «Челябинск. Культурный код» (0+).

Где: Челябинская государственная филармония.

Суть: Проект-размышление о настоящем культурном лице города через портреты его творческих людей.

Почему стоит увидеть: Чтобы взглянуть на Челябинск глазами вдумчивого художника и открыть для себя его богатый культурный мир.