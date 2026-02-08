Чебак хорошо клюет, но лещ в приоритете — прелести и ужасы зимней рыбалки

Правила, трофеи и жизненные истории челябинских рыбаков — в репортаже с Шершневского водохранилища

Заядлые рыбаки не спорят, что лучше — зима или лето. Для них это вопрос из серии «кто лучше — кот или собака». В каждом сезоне своя магия, свои правила и своя цена, которую приходится платить за улов и уединение. Наш корреспондент отправился к челябинским рыбакам на Шершневское водохранилище, чтобы узнать честные истории от тех, кто знает о зимней рыбалке все: от тяжелых саней до тишины, которая дороже любой рыбы. Многие из них грезят о леще, но не против выудить окуня или чебака, а некоторым посчастливилось поймать щуку.

Испытание комфортом, или 50 кг на своих плечах

Сергей Гумаров известен в местных кругах как Серж Горелый. Он потомственный рыбак со стажем. Еще будучи пацаном, познал все прелести рыбалки. Дед привил ему любовь к этому ремеслу. Найти его по оранжевой палатке не составило труда. К 8 утра на Шершневском водохранилище рыбаков субботним утром можно было насчитать по пальцам одной руки.

«Ты удивишься, но пройдет пару часиков — и тут народу будет столько, как на ярмарке в Масленицу», — говорит Серж.

Он здесь с 7 утра. Подготовился основательно. Зимняя рыбалка лишь кажется простым занятием — взял удочку и пошел. Но если вы хотите не просто мерзнуть у лунки, а устроить себе теплый «кабинет» с обогревом и чаем, приготовьтесь к роли грузчика. Комплект для комфорта — палатка (16-18 кг), горелка, газовый баллон, ящик со снастями — легко потянет на полцентнера. Без саней не обойтись.

«А если еще снегопад... пиши пропало. Я как-то по глупости отправился в такое „путешествие“, а снега по колено. Намучился так, что проклял все на свете. Добрался до своей точки выжатым как лимон. Никакого удовольствие от такой рыбалки я не получил», — вспоминает Серж.

Я делаю запись в свой воображаемый блокнот — первый урок зимней рыбалки: улов начинается с победы над снаряжением и стихией.

Психология льда: от бестактности до всеобщего равенства

Среди рыбаков встречаются те, кого на берегу называют «с гнильцой». Их главный грех — бестактность. Ты сидишь, наконец-то начинается клев, и тут кто-то приходит и начинает бурить лунки в двух шагах от тебя. Все — рыба пугается, и рыбалка испорчена.

«Я не против компании, садитесь рядом! Но приходите пораньше, буритесь и прикармливайтесь вместе. Есть негласное правило: не приближайся к чужой лунке ближе, чем на десять метров. Однако некоторые считают иначе, особенно на популярных, хорошо закормленных „пятачках“, где палатки стоят почти вплотную», — сетует Сергей Гумаров.

Мы разговариваем, а рыба начинает поклевывать. Ее не пугает тихая беседа. Все эти киношные стереотипы о необходимости мертвой тишины — часто преувеличение. Главный враг клева — не разговор, а грубое вторжение и резкий шум.

Правила этикета зимней рыбалки — неписаные правила на льду:

▪️ Главный грех: прийти позже и начать буриться прямо рядом с теми, кто уже ловит. Резкий шум бура гарантированно спугнет рыбу.

▪️ Золотое правило: держать дистанцию не менее 10 метров от чужой лунки. Хочешь ловить рядом — приходи и закармливайся одновременно со всеми.

▪️ Распространенное заблуждение: что рыбу пугает любой разговор. На самом деле, тихая беседа ей не мешает. Враг — громкие механические звуки и вибрация.

▪️ Парадокс: на закормленных «пятачках» палатки стоят плотно, но там все бурились и закармливались вместе. Проблема начинается, когда один нарушает установленный «тихий час».

▪️ Культура хромает: цивилизованный отдых — понятие не для всех. Рыбаки, оставляющие после себя горы мусора — от бычков сигарет и бутылок до целлофана, — демонстрируют вопиющее неуважение к природе и к другим людям.

Здесь, на льду, стираются социальные статусы. Рыбаки редко спрашивают друг друга о работе. Вопросы обычно простые: как клюет, на что ловишь? А где работаешь, что делаешь — никто не знает.

Правило номер два: перед лицом стихии и надежды на поклевку все равны.

Рыбалка как лотерея: когда рыба «в настроении»

Кстати, о поклевке. Для многих рыбалка — азартная игра, где можно целый день просидеть и уйти домой ни с чем. Причины бесклевья — целая наука. Главный враг — перепады атмосферного давления.

«Рыба все чувствует. Вот утром было −20, а к обеду −8. При высоком давлении она ложится на дно и теряет всякий аппетит. От таких скачков у нее настроение портится, становится ленивой», — объясняет Сергей.

В народе, конечно, своих теорий полно. То полная луна виновата, то еще что. Но опытные советуют не верить всему на слово. Рыбаки — народ ушлый, любят всякие небылицы придумывать и байки сочинять. В этом, кстати, многие видят не просто рыбацкую особенность, а общую черту: люди везде любят приукрасить историю, будь то размер улова или жизненные успехи.

«Сидишь час-два — и тишина. А у другого рыбака в 10 метрах у тебя — клюет так, что мама не горюй! Вот в таких ситуациях червячок душу точит, когда у соседа клюет. Думаешь: ну как так-то, что я делаю не так?» — говорит собеседник.

Делаю третью пометку в моем дневнике: рыбалка — это лотерея, кому-то везет с клевом, кому-то нет.

Что ловить? Чебак и окунь, но лещ — главный трофей!

Зимний улов на Шершневском водохранилище — это галерея местных обитателей: чаще всего на крючок садятся чебак, окунь и подлещик. Судак — редкий гость, а поимка щуки на жерлицы считается удачей, и то лишь в начале зимы, когда лед еще тонкий. Ценный трофей — лещ. Рыба универсальная, которую можно и пожарить, и закоптить, и завялить. К тому же не отягощенная «пассажирами», то есть паразитами. Мелкий же чебак обычно отправляется в миску к домашним питомцам.

«Я сегодня за лещом пришел, чебак меня мало интересует — я даже удочку на него специально не настроил. Но если чебак крупный, граммов на 150, то его вполне можно и пожарить, получается вкусно. Или на сушку пустить — отличная закуска выходит», — говорит Сергей.

В палатке царит уют. Это на улице 15 градусов мороза, а внутри — все +15С. Сергей сидит без куртки, я снял шапку. Но за комфортом скрывается напряженное ожидание: поплавки неподвижны, и нетерпение начинает брать верх. Кажется, мой собеседник уже жалеет, что пустил к себе постороннего в такой бесклевый день.

«У меня в палатке все скромно, бюджетненько. Я знаю ребят, которые устраивают на льду целые апартаменты — стелют брезент, чтобы ногам тепло было. Сидят как в квартире — только за лунками смотри и леску вытягивай, когда клюет», — добавляет Серж.

Что касается рекордов, то зимой на Шершнях не жди трофейных «монстров». Стандартный улов — лещи до полутора килограммов. Для многих важнее не размер, а количество. Сергей, например, недавно за полдня наловил около десятка килограммов — хватило и на семейный ужин, и на угощение для тещи.

На видео: добыча Сергея — лещ под 800 г

Правило четвертое: на Шершнях не мелкая рыбешка водится, а вполне себе приличная, лещ — в приоритете, а поймать можно даже щуку на жерлицы, но только ранней зимой, когда лед еще тонкий!

Снаряжение, ритуал и личная тишина

Зимой у рыбы своя проблема — нехватка кислорода. Бывалые носят с собой гидроперит: таблетка, брошенная в лунку, пузырится и приманивает рыбу.

Снаряжение — это история на годы. Что-то покупается, что-то переходит по наследству, что-то дарят в тематических чатах. Сержу, например, повезло: старый бур на 130 мм сломался, коллега бесплатно ему подарил на 180 мм.

Стандартная вылазка на рыбалку зимой длится полдня — с семи утра до трех дня. Есть уникумы, которые закидывают удочку поздно вечером, всю ночь сидят, а уходят со льда ранним утром. Для многих это не просто хобби, а способ перезагрузки.

Сергею везет с пониманием в семье. Супруга, правда, один раз сходила с ним, замерзла и больше не хочет. В январе Сергей выходил на лед семь раз — примерно дважды в неделю, подстраивая график под работу и погоду. Минус 30 его не пугали. Наоборот, улов получился хорошим из-за отсутствия конкурентов.

«Конечно, здорово, когда клюет. Но я на рыбалку еду за другим. За тишиной. Чтобы отключиться от всей этой городской суеты и просто посидеть со своими мыслями. Думаю, многие так и делают. А хороший улов — как удачное завершение разговора с природой», — добавляет Серж.

Правило номер пять (оно главное!) — не азарт гонит людей на лед, чтобы поймать рыбу своей мечты, а возможность побыть в тишине и спокойствии, наедине с собой и своими мыслями.

«Сына у меня еще нет, но точно знаю. Он у меня на мотоцикле на рыбалку будет гонять, а не сидеть в гаджетах. И мне не надо будет его заставлять. Просто знаю, как привить ему интерес к этому ремеслу», — добавляет Сергей.

Сегодня был не его день. Леща поймать так и не удалось. Выходим с ним из палатки, а там... Палатки выросли как грибы после дождя. Навскидку штук 50-60. Кому-то из их хозяев сегодня повезет с подлещиком, а может быть, лещом.

Фото автора и из личного архива Сергея Гумарова.