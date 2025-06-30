«Большой ремонт 74» в Копейске решит застарелые проблемы горожан с водой

Здесь завершается модернизация 26‑километрового участка стального водовода диаметром 800 мм

В 2025 году в Копейском городском округе завершатся работы по модернизации системы водоснабжения. Проект, реализуемый в рамках реконструкции участка стального водовода диаметром 800 миллиметров, соединяющего Челябинск и Копейск, значительно улучшит качество и надежность водоснабжения города, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Фактически идет полная замена отслуживших полвека, устаревших морально и физически труб, говорит начальник управления инженерной инфраструктуры министерства ЖКХ Павел Брянский. Работы начались еще в 2023‑м, а в 2025‑м проходят под эгидой программы «Большой ремонт 74», инициированной губернатором Алексеем Текслером.

«Социальную значимость проекта трудно переоценить. Старый чугунный водовод — это постоянные аварии, которые ликвидируются в ручном режиме. Но постоянно ставить заплаты невозможно, поэтому было принято решение о замене. Финансирование проекта осуществляется за счет средств Фонда национального благосостояния и областного бюджета», — говорит чиновник.

«Аварии происходят примерно один раз в месяц. Нам удается их устранять без отключений, путем установки ремонтных хомутов. Но, во-первых, это затратно, а во-вторых, любые аварийные ситуации приходят к потерям. Потери на данном водоводе у нас порой составляли до 50% воды, учитывая, что воду мы покупаем у Челябинска. Реализация данного проекта позволит экономить денежные средства и направлять их на иные мероприятия», — уточняет директор МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» Кирилл Корякин.

Новую трубу 800 миллиметров кладут практически параллельно старой — она пройдет через территорию трех муниципальных образований: Челябинска, Копейска и Сосновского округа. Протяженность реконструируемого участка составляет 25 850 метров.

Участок сложный, говорит представитель подрядчика Александр Калябин, много пересечений с коммуникациями, железными дорогами, федеральными трассами.

Кроме того, монтаж трубопровода — это не просто раскопать, положить и закопать. Есть нюансы, которые следует учесть, чтобы труба прослужила хотя бы 50, а в идеале — до сотни лет.

«Сначала идет разработка траншеи — копаем трехметровую яму (3,40 метра. — Прим. ред.), затем идет устройство основания из сыпучих инертных материалов — „подушки“, которая защищает трубу от повреждений и должна быть высотой 200 миллиметров. Потом — сварка трубы и монтаж ее в траншею, обратная засыпка — 30 сантиметров песка», — рассказывает Александр Калябин.

Также на водоводе обустраиваются камеры-колодцы, идет снос зеленых насаждений — прочистка просвета для укладки труб. После того как трубы закопают, благоустройство восстановят — рекультивация предусмотрена проектом.

Трубы кладут долговечные и нержавеющие. Благодаря этому упрощается технология обработки воды.

В рамках проекта будет построена новая подкачивающая водопроводная насосная станция производительностью 55 тысяч кубометров в сутки.

Окончание работ намечено на конец 2025 года. И с этого момента Копейск и копейчане могут рассчитывать на стабильное, надежное и безаварийное водоснабжение.