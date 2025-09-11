«Большой ремонт 74» позволил вовремя начать отопительный сезон в Кусе

В Центральной котельной подключили два новых котла

В Кусе по программе «Большой ремонт 74», запущенной губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, обновили Центральную котельную и часть тепловых сетей. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и направлен на повышение надежности теплоснабжения.

Работы на Центральной котельной начались в 2024 году. Заменены оборудование химводоочистки, технологические трубопроводы и арматура, насосы, системы газоснабжения, электрооборудование и автоматика.

Установлены два новых газовых котла мощностью по 12 МВт каждый (≈10 Гкал/ч). В работе остается существующий газовый котел мощностью 23 МВт (≈20 Гкал/ч). Смонтированы новые дымовые трубы диаметром 1100 мм и высотой 16 м; старая кирпичная труба сохранена для существующего котла.

В обычные зимние дни работа котлов будет организована следующим образом: будет включаться либо основной котел мощностью около 20 Гкал/ч, либо два новых котла по ~10 Гкал/ч; в сильные морозы все три котла могут работать вместе — для максимальной мощности.

На тепловых сетях заменили теплоизоляцию на участке по улице Бубнова (у администрации района), а также от магазина «Арбат» через промышленную зону до улицы Ленина. Капитально отремонтировано 500 метров подземных сетей по улице Ленина с установкой новых бетонных лотков.

По словам главы Кусинского района Юрия Лысякова, без поддержки области и губернатора Алексея Текслера такие масштабные ремонты вряд ли состоялись бы:

«Благодаря поддержке области удалось провести большой объем работ и вовремя начать отопительный сезон. Котельная запущена в работу 11 сентября: тепло подано и в социальные объекты, и в многоквартирные дома».