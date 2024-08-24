Большой фестиваль волонтеров Южного Урала прошел в челябинском Арт-сквере

На набережной реки Миасс развернули более 25 площадок

Сегодня, 24 августа, в Челябинске в Арт-сквере прошел IV Большой фестиваль волонтеров Южного Урала. На набережной развернули более 25 площадок, в числе которых медицинское, социальное, патриотическое волонтерство и многие другие направления. Волонтеры делились опытом и планами, а гости мероприятия могли подробно узнать о работе волонтеров, принять участие в интересных мастер-классах и даже стать добровольцем, передает ИА «Первое областное».

Открыла фестиваль общественный деятель Ирина Текслер. Она подчеркнула, что у каждого волонтерского направления своя программа, каждый занимается своим делом, но на самом деле волонтерство — это одно большое и общее дело.

«Вообще, добровольцы — удивительные люди. Они всегда готовы прийти на помощь, всегда активны, ответственны, они реагируют на все вызовы. Доброволец — это человек, который оставил за плечами эгоцентричное мировоззрение. Это пример для подражания для молодежи и гордость для старшего поколения»,— сказала Ирина Текслер.

В Челябинской области добровольческое движение активно поддерживается правительством, подчеркнула общественный деятель. Многие волонтеры получают губернаторские и президентские гранты, чтобы продолжать делать доброе дело.

И сегодня, на Большом фестивале волонтеров, любой желающий мог выбрать близкое для него направление и задать все интересующие вопросы волонтерам. Кроме того, гости фестиваля принимали участие в увлекательных мастер-классах и внимательно слушали экспертов, которые рассказывали о волонтерстве по самым разным темам: «Обо всем, что состоит из атомов — интересно, просто, достоверно», «Фудшеринг и культура рационального употребления», «Мероприятия и программы для волонтеров в 2024-2025» и многим другим.

На фестивале можно было не только узнать о волонтерстве, но и принять участие в различных акциях. Это, например, сбор гуманитарной помощи и создание полезных вещей. А еще все желающие могли сдать макулатуру, крышки и батарейки.