Большой фестиваль волонтеров прошел в Челябинске

Делимся моментами праздниками

Большой фестиваль волонтеров Южного Урала прошел в воскресенье в Челябинске. Набережная Миасса была заставлена палатками общественных организаций и заполнена горожанами, которые готовы помогать ближним. Яркие моменты праздника заснял фотограф «Первого областного информагентства» Алексей Журавлев.

«Сегодня здесь собрались очень отзывчивые, беспокойные, добрые, внимательные и временами бесстрашные люди — волонтеры Челябинской области. Более 233 тысяч жителей Южного Урала участвуют в волонтерском движении. Это социальные волонтеры, волонтеры-медики, культурные волонтеры, спортивные, это российские студенческие отряды, поисковое движение, волонтеры Победы и те, кто помогает участникам СВО, их семьям. Ваша поддержка очень необходима», — приветствовал участников фестиваля заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

На фестивале в Челябинске работали более 30 площадок с различными направлениями волонтерской деятельности.

Кроме того волонтеры провели полезную программу: горожане могли сдать крышки, батарейки и поделиться кормом для животных.

В рамках фестиваля впервые прошел забег под девизом: «Беги, помогай, вдохновляй!» на два километра. Вырученные от продажи слотов 75 тысяч рублей будут отправлены в организацию «Звездный Дождь» на поддержку семей, воспитывающих детей с аутизмом и ментальными особенностями развития.

«Фестиваль — это отличное настроение, это эмоции, это возможность обменяться опытом и зарядиться энергией от общения друг с другом, от идей и реализованных проектов», — подчеркнул значимость фестиваля министр молодежи Челябинской области Юрий Болдырев.

Шестого сентября такой же фестиваль прошел в Озерске, а 23 сентября будет в Троицке.

Сейчас в Челябинской области более 233 тысяч человек занимаются волонтерством. В 2024 году область вошла в топ-5 регионов по уровню развития НКО. Из года в год Южный Урал занимает лидирующие позиции в рейтингах конкурсов Фонда президентских грантов. В регионе активно проводятся конкурсы грантов губернатора Челябинской области.

При этом Челябинская область является уникальным регионом, в котором по принципу «одного окна» предоставляются сразу несколько видов грантов: для организаций, граждан (в том числе школьников в возрасте от 14 до 18 лет) и на стажировки.