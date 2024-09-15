Большой фестиваль молодежи «Друг с юга Урала» завершился в Челябинске

На нем объявили о старте ежегодной премии «Двигай Че»

Сегодня, 15 сентября, в Арт-сквере на набережной реки Миасс в Челябинске проходит заключительный день большого фестиваля молодежи «Друг с юга Урала». На протяжении почти двух месяцев в Челябинске и других городах прошли десятки мастер-классов, лекций, викторин и других мероприятий. Логичным завершением фестиваля стал старт четвертой ежегодной премии «Двигай Че», передает ИА «Первое областное».

Молодежный фестиваль «Друг с юга Урала» стартовал 25 июля на набережной реки Миасс. Почти за два месяца организаторы объехали множество городов Челябинской области, и в каждом из них молодежь могла принять участие в увлекательных мастер-классах, послушать лекции интересных спикеров, посмотреть кино под открытым небом, научиться рисовать, петь, танцевать, проявить себя или открыть в себе новые таланты. Все эти активности ежедневно проходили в челябинском Арт-сквере.

Сегодня, на церемонии закрытия фестиваля, основатель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив-2020 Ирина Текслер объявила о старте четвертой молодежной премии «Двигай Че».

«Премия уже четвертый год объединяет активную, неравнодушную, социально ответственную молодежь от 14 до 30 лет. И все проекты, которые вы хотите представить на суд Фонда-2020, вы уже можете начинать присылать на наш сайт. Каждого участника будет оценивать компетентное жюри. Ребята пройдут обучение и ассессмент-сессию. Три дня мы будем обучаться, будем становиться лучше и учиться делать проекты»,— рассказала Ирина Текслер.

Лучшие из лучших получат премию в размере 35 тысяч рублей на реализацию своего проекта. Единственное условие для участия — реализация проекта в Челябинской области.

«Это обязательное условие, потому что мы хотим развивать нашу область и делать ее лучше. Так что, присылайте свои проекты. Мы объявляем премию открытой!»— объявила основатель Фонда-2020.

До самого вечера в программе заключительного дня фестиваля запланированы различные активности. А развлекают гостей такие артисты, как Den Sobolev, Драгни и группа «Интонация».