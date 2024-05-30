Больше 4 тысяч законов принял южноуральский парламент за 30 лет

Губернатор Алексей Текслер наградил депутатов ЗСО

В честь 30-летия Законодательного собрания Челябинской области губернатор Алексей Текслер вручил награды, почетные грамоты и благодарственные письма парламентариям. На торжественной церемонии отметили заслуги действующих депутатов и уже оставивших свою должность, передает пресс-служба правительства области.

За 30-летнюю историю Заксобрание зарекомендовало себя как эффективный государственный орган. Как отметил Алексей Текслер, южноуральские депутаты работают профессионально, оперативно и на опережение новым вызовам времени.

«В целом за три десятилетия наше Законодательное собрание приняло 4209 законов. И каждый региональный акт был принят в интересах региона, в интересах южноуральцев — этого требовала ситуация в экономике, возникали новые социальные задачи, нужно было поддержать людей», — отметил Алексей Текслер.

Председатель Заксобрания Олег Гербер отметил, что главный принцип работы южноуральских депутатов — делать все в интересах людей. Все принимаемые решения за время многолетней работы ЗСО направлены на развитие Челябинской области и поиск ответов на самые сложные и проблемные вызовы.

Также губернатор вручил медаль «За заслуги перед Челябинской областью» II степени депутату Государственной думы Олегу Голикову, который продолжительное время работал в региональном Заксобрании.