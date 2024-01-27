Более сотни снеговиков сделали участники благотворительной акции «Снеговики-добряки» в Челябинске

Губернатор Алексей Текслер вместе с супругой и сыном слепили целую семью снеговиков

Сегодня, 27 января, в Челябинске в парке имени Юрия Гагарина состоялся финал благотворительной акции «Снеговики-добряки», направленной на помощь детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе со своей семьей, сотни организаций и просто неравнодушные люди, которые принимали участие в акции, слепили более ста уникальных снеговиков, передает пресс-служба правительства Челябинской области.

Алексей Текслер, приветствуя участников мероприятия, напомнил, что впервые флешмоб снеговиков в Челябинске прошел в 2019 году. И с каждым годом участников становится все больше.

«Дарить добро нужно всегда, мы это с вами знаем. Дети, которым мы помогаем, попали в непростую жизненную ситуацию, им очень важны положительные эмоции. Давайте дарить праздник, дарить тепло, дарить все самые лучшие эмоции нашим детям, тем более этот год — Год семьи, и очень важно, чтобы мы как одна большая семья были вместе. Еще раз огромное всем спасибо!»— сказал губернатор.

В 2023 году организации, компании и просто неравнодушные южноуральцы исполнили мечты 546 детей. При этом, по словам общественного деятеля Ирины Текслер, даже после завершения акции письма от ребят продолжают поступать. Поэтому в 2024 году по решению губернатора количество детей, чьи мечты будут исполнены, увеличится до 1000.

В этом году организаторами было решено установить рекорд России в категории «Самая большая экспозиция снеговиков на одной площадке», чтобы показать, как ширится движение «снеговиков-добряков», а значит, растет количество тех, кто исполняет желания детей с непростой судьбой. Был ли такой рекорд установлен, организаторы сообщат чуть позже.

Участники флешмоба не только лепили снеговиков: организаторы также подготовили насыщенную развлекательную программу с конкурсами и призами, которая была интересна как детям, так и взрослым.

В завершение праздника губернатор Алексей Текслер сообщил, что благотворительная акция продолжит свое существование, а также напомнил о том, что желания ребят в регионе исполняют и в рамках другой благотворительной акции — «Елка желаний».