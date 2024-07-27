Более двухсот мастеров со всей России съехались в Златоуст на Бушуевский фестиваль

Гостей в разы больше, несмотря на дождь

Сегодня, 27 июля, в Златоусте стартовал VII Всероссийский Бушуевский фестиваль. Для гостей открыли 10 площадок, на которых представили украшенное холодное оружие и другие изделия, а на сцене пели и танцевали известные коллективы из Челябинской области и не только, сообщает пресс-служба министерства культуры Челябинской области.

Фестиваль проходит на территории около ТРК «Тарелка». Там развернулась площадка «Оружейники», где златоустовские мастера демонстрируют уникальное холодное оружие. Ну и куда без мастер-классов? Все желающие смогли научиться украшать оружие в немецкой технике, изготавливать гравюры и расписывать клинки.







На площадке «Деревня кузнецов» работает выставка изделий из металлолома и других материалов. И взрослые, и дети могли научиться плавить кричное железо и создавать кованые композиции.







На площадке «Историческая реконструкция» воссоздали бои воинов и различные локации.







Открыла фестиваль общественный деятель, основатель Фонда 2020 Ирина Текслер.

«Сегодня к нам приехали более 200 мастеров со всех уголков России. В этом году погода нас не очень радует, но какого настоящего уральца может напугать дождь? Мы сейчас в Златоусте, чтобы приоткрыть секреты, увидеть, как плавится булатная сталь, дамасская сталь, и как украшать холодное оружие, чтобы оно стало бесценным музейным экспонатом»,— приветствовала гостей Бушуевского фестиваля Ирина Текслер.

Всего на фестиваль съехалось более 200 умельцев из 45 российских регионов. Гости приезжали целыми семьями.

